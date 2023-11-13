به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان دیلم ضمن تبریک به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی از مهمترین رکنهای حوزه فرهنگ است.
فرماندار دیلم افزود: وجود کتابخانه ها به عنوان یک بستر فرهنگی همواره در ارتقا سطح آگاهی جامعه مهم است و برای توسعه این امر تلاش همه جانبه لازم است.
وی گفت: کتابخانه ها موجب حفظ هویت ملی و مذهبی و مکان مناسبی برای ایجاد سرمایه گذاریهای فرهنگی است.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیلم بر حمایت از کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از متولیان حوزه کتاب تاکید کرد و بیان داشت: حمایت از این نهاد فرهنگی بسترهای لازم برای نیل به توسعه فرهنگی و همچنین توسعه در سایر بخشها را فراهم میسازد.
وی ضمن تقدیر از شهرداری دیلم بابت اجرای قانون نیم درصد اظهار داشت: بر اساس قانون شهرداریها باید ماهیانه نیم درصد از درآمدهای مشخص شده را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کنند، که این واریزها باعث برنامه ریزی های متنوع و پویا در حوزه کتابخانه ها خواهد شد.
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