به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دیلم ضمن تبریک به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی از مهمترین رکن‌های حوزه فرهنگ است.

فرماندار دیلم افزود: وجود کتابخانه ها به عنوان یک بستر فرهنگی همواره در ارتقا سطح آگاهی جامعه مهم است و برای توسعه این امر تلاش همه جانبه لازم است.

وی گفت: کتابخانه ها موجب حفظ هویت ملی و مذهبی و مکان مناسبی برای ایجاد سرمایه گذاری‌های فرهنگی است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیلم بر حمایت از کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از متولیان حوزه کتاب تاکید کرد و بیان داشت: حمایت از این نهاد فرهنگی بسترهای لازم برای نیل به توسعه فرهنگی و همچنین توسعه در سایر بخش‌ها را فراهم می‌سازد.

وی ضمن تقدیر از شهرداری دیلم بابت اجرای قانون نیم درصد اظهار داشت: بر اساس قانون شهرداری‌ها باید ماهیانه نیم درصد از درآمدهای مشخص شده را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کنند، که این واریزها باعث برنامه ریزی های متنوع و پویا در حوزه کتابخانه ها خواهد شد.