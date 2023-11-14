۷۷ درصد مشترکان گاز در ایلام الگوی مصرف را رعایت می کنند

محمود کشاورز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۲ درصد مشترکان گاز ایلام در سه پله اول فصل بندی قرار دارند و زمستان امسال گاز بهای آنها افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: در صورتی که مصرف مشترکان گاز از ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفندماه بین ۱۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند، علاوه بر اینکه قبوض گاز این مشترکان رایگان خواهد شد، بسته به میزان مصرف مبلغی را نیز به عنوان تشویقی بر اساس فرمول‌های مربوطه دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ۲۱۱ هزار مشترک گاز در استان بر اساس میزان مصرف در ۱۲ پله صف بندی شده‌اند، افزود: قرارگرفتن در پله چهارم یعنی شروع افزایش گاز بها است.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: بیش از ۷۷ درصد مشترکان موجود در استان ایلام دچار افزایش گاز بها نخواهند شد و تعداد مشترکانی که قبوض گاز آنها با مبالغ بالا خواهند داشت، کمتر از ۲ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف گاز از سوی مردم علاوه بر کمک به تامین مناسب گاز در ماه‌های سرد به کاهش هزینه خانوارها نیز کمک می‌کند.