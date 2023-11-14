به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح امروز سه شنبه در نشست با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در استان افزود: جذب نیروی انسانی در استان سیستان و بلوچستان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید مسئولان توجه ویژهای نسبت به نیروهای خود داشته باشند و در استخدام نیروها سعی شود نیروهای جوان، متفکر، خلاق و دارای روحیه جهادی در سازمانها استخدام شوند.
وی ادامه داد: جذب نیروی انسانی، سکوی پرشی برای افرادی شده که از استانهای دیگر در مناطق مختلف این استان جذب میشوند و بعد از مدت کوتاهی میخواهند از این استان منتقل شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایل مهاجرت نیروها به سایر استانها عدم وجود جذابیت برای ماندگاری آنان است، گفت: باید ضوابط خاصی برای نیروهایی که میخواهند در این استان استخدام شوند، وجود داشته باشد.
کرمی مطرح کرد: با توجه به توافقات تجاری و ایجاد بازارچههای مرزی در سیستان و بلوچستان مشکلاتی به وجود آمده که برای حل آن باید گمرک به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند، ولی متأسفانه نیروی کافی برای انجام آن را ندارد.
استاندار با مخاطب قرار دادن مسئولان امور استخدامی گفت: باید توجه ویژهای به ایجاد بندها و ضوابط خاص برای ماندگاری نیروهای ادارات شود چرا که با تأمین نیروی انسانی و اعتبارات مورد نیاز، شاهد توسعه و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان خواهیم بود.
وی گفت: با توجه به وجود نیروهای مازاد در برخی سازمانها، شاهد بهره وری کم سازمانها هستیم و باید نیروهای ضعیف سازمانها تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: سازمان امور داری و استخدامی نگاه ویژه به محل زندگی و سالهای بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد، اگر توجه نشود، شاهد گسترش خانههای سالمندان خواهیم بود.
کرمی با تاکید بر اهمیت موضوع آموزش و پرورش بیان کرد: گسترش و فعال کردن شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و مهارت محوری شدن دانشگاهها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی به تشکیل کارگروه دانشگاهها اشاره کرد و افزود: دانشگاهها محور علم هستند که باید مسائل توسط دانشگاهها حل شود و با توجه به جمعیت جوان استان، دانشگاهها یک ظرفیت خوبی برای استان است.
استاندار با تاکید بر اینکه محرومیت؛ زیبنده سیستان و بلوچستان نیست، خاطرنشان کرد: داشتن مرزهای آبی و خاکی، جوانی جمعیت، همسایگی با کشورهای پرجمعیت، راه ارتباطی با کشورهای آفریقایی، عربی و آسیای میانه از جمله ظرفیتهای بی نظیر این استان است و ما باید بتوانیم به نحو احسن از این ظرفیتها بهره برداری کنیم.
وی با بیان این مطلب که توسعه بنادر، بازارچهها و پایانهها سبب افزایش تجارت با کشورهای همسایه شده و اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته با سه راهبرد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت گفت: معادن مس، طلا، سنگ و غیره استان ظرفیتهای خوبی دارد و در حال حاضر ساخت هفت کارخانه مس در دست اقدام است و در آینده با حضور رئیس جمهور کارخانه طلا و مس به بهره برداری خواهد رسید.
کرمی اضافه کرد: ظرفیتهای کم نظیر کشاورزی و توسعهنخلستانها، باغهای موز، بخش شیلات و اقتصاد دریا با هزاران گونه دریایی از مرجانها، صدفها، جلبکها ماهیها و میگو که همه اینها ثروتهای خدادادی این استان هستند.
وی با اشاره اقدامات دولت سیزدهم در استان گفت: توسعه دامداریها و واردات ۷۷ هزار رأس دام سنگین از کشورهای همسایه و کارهای مختلف دیگر که میتواند به اقتصاد کشور نیز کمک کند.
استاندار با اشاره به اهمیت بندر چابهار تصریح کرد: این بندر میتواند صادرات و واردات کشورهای دیگر را نیز برعهده بگیرد، اقتصاد و امنیت کشورهای همسایه در اقتصاد و امنیت ایران نیز تأثیرگذار است و ما با ایجاد شرکتها و بازارچههای مشترک درصدد ایجاد منافع مشترک هستیم.
وی تاکید کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم که به سرعت شاهد تغییر تاکتیکها هستیم و باید در عرصه تجارت به اصول پایدار تجاری در عرصه صادرات توجه کنیم.
استاندار در پایان گفت: با توسعه بنادر زرآباد، بریس و کنارک به سمت ایجاد بنادر تخصصی، شاهد گسترش تجارت جهانی خواهیم بود.
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