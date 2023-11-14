۹۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر ابهر احداث شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: در یک سال اخیر ۱۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در شهر ابهر احداث شده است.

وی افزود: به موازات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ابهر، تصفیه خانه فاضلاب این شهر نیز با مشارکت بخش خصوصی در دست تکمیل قرار دارد.

سرپرست شرکت آبفای استان زنجان بیان کرد: قرارداد تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ابهر به روش بیع متقابل و به مدت ۲۵ سال با بخش خصوصی منعقد شده است.

وی در خصوص اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر خرمدره نیز عنوان کرد: این طرح نیز در دست اجرا قرار داشته و تا کنون ۲۳ کیلومتر شبکه احداث شده است.

نادرخانی یادآور شد: برای پیشبرد طرح فاضلاب خرمدره پیگیر تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب این شهر از محل ماده ۵۶ هستیم.

سرپرست شرکت آبفای استان زنجان اضافه کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر ابهر با سیستم برکه تثبیت و تصفیه خانه فاضلاب شهر خرمدره با سیستم لجن فعال طراحی شده است.

نادرخانی تاکید کرد: استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در صنعت به جای استفاده از آب پاک، جز برنامه‌های اصلی وزارت نیرو جهت مقابله با تنش آبی در کشور است.