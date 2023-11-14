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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

طرح های فاضلاب ابهر و خرمدره در مسیر اجرا؛

۹۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر ابهر احداث شده است

۹۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر ابهر احداث شده است

زنجان- سرپرست آب و فاضلاب استان زنجان گفت: اجرای طرح های جمع آوری بهداشتی فاضلاب در شهرهای ابهر و خرمدره در دست اجرا بوده و ۹۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر ابهر احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: در یک سال اخیر ۱۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در شهر ابهر احداث شده است.

وی افزود: به موازات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ابهر، تصفیه خانه فاضلاب این شهر نیز با مشارکت بخش خصوصی در دست تکمیل قرار دارد.

سرپرست شرکت آبفای استان زنجان بیان کرد: قرارداد تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ابهر به روش بیع متقابل و به مدت ۲۵ سال با بخش خصوصی منعقد شده است.

وی در خصوص اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر خرمدره نیز عنوان کرد: این طرح نیز در دست اجرا قرار داشته و تا کنون ۲۳ کیلومتر شبکه احداث شده است.

نادرخانی یادآور شد: برای پیشبرد طرح فاضلاب خرمدره پیگیر تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب این شهر از محل ماده ۵۶ هستیم.

سرپرست شرکت آبفای استان زنجان اضافه کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر ابهر با سیستم برکه تثبیت و تصفیه خانه فاضلاب شهر خرمدره با سیستم لجن فعال طراحی شده است.

نادرخانی تاکید کرد: استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در صنعت به جای استفاده از آب پاک، جز برنامه‌های اصلی وزارت نیرو جهت مقابله با تنش آبی در کشور است.

کد مطلب 5938564

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