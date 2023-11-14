پروژه ۴خطه کردن محور دره شهر -پلدختر ۳۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح امروز سه شنبه در در ادامه سفر شهرستانی به دره شهر از پروژه طرح ۴ خطه دره‌شهر-پلدختر بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید گفت: این پروژه در دو قطعه شامل قطعه اول از خروجی دره‌شهر تا پلیس راه به طول ۱۱ کیلومتر و قطعه دوم از پلیس راه تا پل سیمره در دست اجرا است.

بهرام‌نیا اظهار کرد: قطعه اول این پروژه از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در مجموع تاکنون ۴ هزار و ۲۰۰ متر از کل پروژه آسفالت شده است.

استاندار ایلام، کل اعتبار این پروژه را ۱۷۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مابقی پروژه نیز به پیمانکار جدید واگذار شده است. وی همچنین بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.

براساس این گزارش، بهرام‌نیا به منظور پیگیری مصوبات سفر شهرستانی و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها امروز به شهرستان دره‌شهر سفر کرده است.