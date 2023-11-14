گواهی ساخت ۱۱۳ واگن ملی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: موضوع حملونقل مهمترین مشکل مردم تهران است ما در تهران با دو موضوع آلودگی هوا و ترافیک مواجه هستیم. شورای ششم و مدیریت ششم برنامهای که داشتند و تصویب کردند نگاه ویژه به حمل و نقل است در بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان به حملونقل اختصاص دادیم. در طی سالیان اخیر نوسازی ناوگان مورد اهمیت نبود امر مهمی که در تمام حوزهها باعث مشکلات عدیده شد لذا شورای ششم این نگاه ویژه را به خرج داد.
وی ادامه داد: این ۲۸ همت رقمی بیش از ۵۰ درصد بودجه شهرداری را تصرف میکند اما آنچه اتفاق افتاده است رقمی دو برابر این عدد است.
هرمزی با بیان اینکه عقب ماندگیمان در حوزه حمل و نقل تنها مربوط به سخت افزار نبوده و به نرم افزار هم مربوط میشد، خاطرنشان کرد: ما در سه حوزه برای خود تکلیف ایجاد کردیم برای مثال در حوزه مترو روزی که مدیریت شهری را برعهده گرفتیم ۱۳۹ ایستگاه مترو فعال داشتیم. خط ۶ و ۷ متر تهران افتتاح نشده بود. ما در سال گذشته و جاری خط ۶ را به سرانجام رساندیم. خط ۷ را هم امسال تکمیل خواهیم کرد و با این اتفاق روزانه ۶۰ هزار مسافر بیشتر را جا به جا میکنیم.
معاون شهردار تهران گفت: به این ترتیب منطقه کم برخوردار شمال غرب تهران را وارد مدار کردیم. یا در دورههای قبلی خط ۶ مترو به صورت جزیرهای افتتاح شده بود و ما به افتتاح ایستگاههای میانی آن پرداختیم. امروز طبق آمار ۱۱۶۷ دستگاه واگن قطار مترو داریم.
وی با تاکید بر اینکه این تعداد طی ۲۵ سال اتفاق افتاده اما دولت فعلی برنامهای ویژه برای نوسازی ناوگان داشت، عنوان کرد: قرارداد واردات ۶۳۰ دستگاه واگن با بی توجهی دولت قبل مواجه شد اما با کمک دولت کنونی در مهرماه سال جاری ال سی کار باز شد. البته تعداد این واگنها افزایش پیدا کرد و به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید و ساخت آن شروع شد.
هرمزی بیان کرد: ما تاییدیه قطار ملی را گرفتیم؛ اتفاق مهمی که میافتد ساخت ۸۵ درصد واگنها در داخل کشور است. ساخت ۱۱۳ دستگاه آن را دولت قبول کرد. تاییدیه سیر آن نیز دیروز توسط یک شرکت لهستانی صادر شد و قطار ملی به زودی زیر بار تولید میرود. تفاهم ساخت ۲۵۹ واگن هم امضا شده که مجموعاً با تعدادی که از چین وارد میشود این عدد به ۱۱۶۳ دستگاه واگن میرسد که برابر تعدادی است که در طول این ۲۵ سال به شهر اضافه شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: قدم اول این بود که با کمک دولت موضوع واگن را تعیین تکلیف کنیم که سرفاصلهها رعایت بشود. بنابراین ۷۹۱ دستگاه را از طریق منابع اعتباری با شرکای چینی پیش میبریم. میانگین سرفاصله کنونی ما ۷ دقیقه است و با این اتفاق به ۴ دقیقه میرسد و استاندار جهانی چیزی بین ۳ تا ۴ دقیقه است.
وی به حوزه اتوبوسرانی نیزاشاره کرد و گفت: در دوره قبلی تنها ۱۳۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شدهبود و الان بیش از ۵۰ درصد ناوگان ما غیر فعال و فرسوده قطعی است. کیفیت ناوگان هم فرسودگی ۸۰ درصد دارد. لذا این ما را مجاب به بازسازی کرد. در سال جاری قرارداد بازسازی ۳۰۰۰ و تولید ۱۰۰۰ هزار دستگاه داخلی داریم. مضاف بر آن برای واردات اتوبوس برقی که نگاه ویژه شهردار تهران و وزیر صمت به برقی سازی تهران است قراردادهای تأمین اتوبوسهای برقی را نیز دنبال میکنیم.
هرمزی اظهار کرد: امیدوارم تا شب عید تعدادی از این اتوبوسهای برقی را وارد مدار کنیم. قرارداد واردات ۲۰۰۰ اتوبوس برقی را امضا کردیم. حل مسائل زیرساختی برقیسازی پایتخت با کمک دولت در حال تکمیل است. در حوزه قراردادی هم شهرداری تهران در حال پیگیری مسائل مربوطه است. این موضوع در سفر شهردار به چین نهایی شد. طبق قراردادهای سفر اخیر تیم مدیریت شهری به چین به زودی ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور برقی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی و ۱۰ هزار ون برقی به پایتخت اضافه خواهد شد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه خودروهای جدید با باتری کار میکنند و زیرساخت آن در حال تکمیل است، گفت: دنیا به سمت برقی سازی حرکت میکند و ما باید به سمت آنچه به نفع مردم است و آلودگی هوا را حل می کند حرکت کنیم. در این دوره تقریباً تا به امروز مجموعاً ۶۲۵۰ دستگاه تاکسی بازسازی شده است و در سال جاری بیش از ۱۱۰۰ دستگاه نوسازی شده است.
وی گفت: تعدادی از تاکسیها در سرویس مردم نیستند و در صدد تعیین تکلیفشان هستیم. لذا تا شش ماه آینده به برقی سازی ناوگان و بازگردانی سرویسها به خطوط اقدام میکنیم. باید برقی سازی را به حوزه زندگی شخصی منتقل کنیم. بار اصلی حملونقل عمومی را در تهران تاکسی و اتوبوس میبرد مدیریت آن نیاز به کمک بالادستیها در حوزه سوخت و برق دارد. این یک زنجیره است که امیدوارم با کمک دولت اتفاق بیفتد.
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