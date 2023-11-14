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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

مدیر پسماند شهرداری فردیس:

طرح تفکیک پسماند خشک در فردیس آغاز شد

طرح تفکیک پسماند خشک در فردیس آغاز شد

فردیس- مدیر پسماند شهرداری فردیس با بیان اینکه طرح تفکیک پسماند خشک در فردیس آغاز شد، گفت: شهرک گلستان منطقه ۲ پایلوت اجرای این طرح است.

سید مصطفی آل یاسین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح تفکیک پسماند خشک در شهرک گلستان منطقه ۲ شهرداری فردیس خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همراهی مدیر این منطقه به صورت پایلوت در فردیس آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرک گلستان ۱۵۰ خانوار ظرفیت دارد، عنوان کرد: خوشبختانه اجرای این طرح و آموزش چهره به چهره به شهروندان با استقبال مطلوب آنها روبه رو شد.

مدیر پسماند شهرداری فردیس از توزیع مخازن تفکیک پسماند در شهرک گلستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح با هدف نهادینه کردن فرهنگ تفکیک پسماند و اعطای امکانات لازم به شهروندان در این راستا اجرا شده و در صدد هستیم این طرح را در تمام نقاط شهر فردیس به اجرا درآوریم.

کد مطلب 5938599

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