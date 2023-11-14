طرح تفکیک پسماند خشک در فردیس آغاز شد

سید مصطفی آل یاسین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح تفکیک پسماند خشک در شهرک گلستان منطقه ۲ شهرداری فردیس خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همراهی مدیر این منطقه به صورت پایلوت در فردیس آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرک گلستان ۱۵۰ خانوار ظرفیت دارد، عنوان کرد: خوشبختانه اجرای این طرح و آموزش چهره به چهره به شهروندان با استقبال مطلوب آنها روبه رو شد.

مدیر پسماند شهرداری فردیس از توزیع مخازن تفکیک پسماند در شهرک گلستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح با هدف نهادینه کردن فرهنگ تفکیک پسماند و اعطای امکانات لازم به شهروندان در این راستا اجرا شده و در صدد هستیم این طرح را در تمام نقاط شهر فردیس به اجرا درآوریم.