حسینعلی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بهره‌برداری از ۵۳ پروژه احداث و بهسازی راه به طول ۳۵۶ کیلومتر در استان چهارمحال و بختیاری با حضور وزارت راه و شهرسازی و همزمان با سفر ریاست جمهور به استان انجام می‌شود.

وی افزود: طرح‌های قابل افتتاح در حوزه راه شامل احداث باند دوم (بزرگراه) و آسفالت و بهسازی محورهای چهارمحال و بختیاری به طول ۳۷ کیلومتر و اعتبار یک هزار و ۷۵ میلیارد تومان توسط اداره‌کل راه و شهرسازی هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین احداث باند دوم (بزرگراه)، اصلاح جاده، ایمن سازی و بهسازی محورهای استان به طول ۱۸ کیلومتر و اعتبار ۳۲۵ میلیارد تومان توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از دیگر پروژه‌های حوزه راه در استان هستند که همزمان با سفر ریاست جمهور به این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مقصودی عنوان کرد: روکش گرم، بهسازی و لکه‌گیری راه‌های شریانی و اصلی چهارمحال و بختیاری به طول ۱۷۶ کیلومتر و اعتبار ۳۵۲ میلیارد تومان توسط اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و ساخت، بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی به طول ۱۲۵ کیلومتر و اعتبار ۶۸۸ میلیارد تومان نیز پروژه‌های دیگری هستند که افتتاح خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: ضمناً عملیات اجرایی ۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن و آماده‌سازی ۲۰۰ هکتار زمین طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با حضور هیأت دولت در چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری در سفر ریاست جمهور به استان چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: این طرح‌ها شامل ۳ هزار و ۴۰۰ مسکن روستایی، ۵۰۰ واحد بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، ۱۰۲ واحد ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، هشت مورد گروه ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۱۰۸ واحد احیا بافت فرسوده، ۱۵۰ واحد مسکونی ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) و ۱۳۴ مورد واحدهای خود مالک شهری که در مجموع ۴ هزار و ۳۵۲ هستند.

مقصودی بیان کرد: همچنین آسفالت معابر واقع در محدوده بافت فرسوده شهرهای چهارمحال و بختیاری به مساحت ۲۷۲ هزار مترمربع و آسفالت معابر سایت‌های مسکن مهر استان به مساحت ۱۳۵ هزار و ۸۸۰ مترمربع انجام شده که به بهره‌برداری خواهد رسید.