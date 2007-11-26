بودجه سال آینده را از سازمان تربیت بدنی دریافت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان این مطلب افزود : با توجه به نحوه تغییر و تخصیص بودجه ها توسط دولت در سال جاری، بودجه سال 87 کمیته ملی المپیک به صورت متمرکز و یکجا به سازمان تربیت بدنی ابلاغ شده است و رئیس سازمان تربیت بدنی براساس کل بودجه ای که برای ورزش تخصیص داده شده بخشی را به کمیته ملی المپیک و بخشی را به سازمان تربیت بدنی و بخشی را برای شرکت نگهداری و توسعه اماکن ورزشی اختصاص خواهد داد .

وی افزود : قطعا بودجه ای که کمیته ملی المپیک درخواست کرده، بودجه ای است که بخش جزیی آن برای هزینه های جاری و بخش عمده آن برای فدراسیون های ورزشی و برای پیشبرد اهداف ورزشی قهرمانی در رابطه با رویدادهای المپیک و پارالمپیک پکن، بازیهای آسیایی گوانگ ژو، بازیهای آسیایی ساحلی، بازیهای داخل سالن 2009 و بازیهای آسیایی و المپیک زمستانی اختصاص خواهد یافت.

کفاشیان اضافه کرد: ازجمله وظایف کمیته ملی المپیک آن است که بعد از تخصیص اعتبار از سوی سازمان تربیت بدنی، براساس ریز و نوع اولویتهایی که برای رشته های ورزشی و فدراسیونها تعیین می شود با نظر ریاست سازمان تربیت بدنی تخصیص اعتبار کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درخصوص تخصیص اعتبار مالی در ادوار گذشته گفت : در دوره های قبل تخصیص بودجه مستقیما از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد که کمیته ملی المپیک راسا از بودجه دفاع می کرد و یا برای افزایش یا کاهش آن رایزنی های لازم را با مراجع ذیربط انجام می داد ولی درشیوه جدید این امر از طریق سازمان تربیت بدنی و تعامل این سازمان برای دفاع از افزایش بودجه صورت می گیرد.