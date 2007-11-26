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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۴

دبیرکل کمیته ملی المپیک:

بودجه سال آینده را از سازمان تربیت بدنی دریافت می کنیم

بودجه سال آینده را از سازمان تربیت بدنی دریافت می کنیم

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت : با توجه به تغییر نحوه اختصاص بودجه توسط دولت به دستگاه های اجرایی، بودجه پیشنهادی سال 1387 کمیته ملی المپیک، از سوی سازمان تربیت بدنی به این کمیته تخصیص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان این مطلب افزود : با توجه به نحوه تغییر و تخصیص بودجه ها توسط دولت در سال جاری، بودجه سال 87 کمیته ملی المپیک به صورت متمرکز و یکجا به سازمان تربیت بدنی ابلاغ شده است و رئیس سازمان تربیت بدنی براساس کل بودجه ای که برای ورزش تخصیص داده شده بخشی را به کمیته ملی المپیک و بخشی را به سازمان تربیت بدنی و بخشی را برای شرکت نگهداری و توسعه اماکن ورزشی اختصاص خواهد داد .

وی افزود : قطعا بودجه ای که کمیته ملی المپیک درخواست کرده، بودجه ای است که بخش جزیی آن برای هزینه های جاری و بخش عمده آن برای فدراسیون های ورزشی و برای پیشبرد اهداف ورزشی قهرمانی در رابطه با رویدادهای المپیک و پارالمپیک پکن، بازیهای آسیایی گوانگ ژو، بازیهای آسیایی ساحلی، بازیهای داخل سالن 2009 و بازیهای آسیایی و المپیک زمستانی اختصاص خواهد یافت.

کفاشیان اضافه کرد: ازجمله وظایف کمیته ملی المپیک آن است که بعد از تخصیص اعتبار از سوی سازمان تربیت بدنی، براساس ریز و نوع اولویتهایی که برای رشته های ورزشی و فدراسیونها تعیین می شود با نظر ریاست سازمان تربیت بدنی تخصیص اعتبار کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درخصوص تخصیص اعتبار مالی در ادوار گذشته گفت : در دوره های قبل تخصیص بودجه مستقیما از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد که کمیته ملی المپیک راسا از بودجه دفاع می کرد و یا برای افزایش یا کاهش آن رایزنی های لازم را با مراجع ذیربط انجام می داد ولی درشیوه جدید این امر از طریق سازمان تربیت بدنی و تعامل این سازمان برای دفاع از افزایش بودجه صورت می گیرد.

کد مطلب 593871

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