پیام جلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه هلال روستای کوله بخش سارال شهرستان دیواندره گام ارزشمندی برای آموزشهای امدادی در دورترین نقاط استان به ویژه در مناطق روستایی است.
وی گفت: آموزش و تقویت خانههای هلال، سبب آمادگی و آگاهی بیشتر اقشار جامعه برای مقابله با آسیبها و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث غیر مترقبه میشود.
جلالی بیان داشت: امیدواریم که این روند سیر صعودی داشته باشد چرا که هر چه آموزش و آگاهی مردم بیشتر باشد احتمال آسیب کمتر شده و کمک رسانی در زمان طلایی در حوادث و بحران بیشتر میشود.
وی ابراز امیدواری کرد؛ جمعیت هلال احمر باید بتواند خدمتی اثر بخش به مردم روستا ارائه دهد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان اضافه کرد: برای پیشگیری از حوادث، مهم است آموزش و آگاهی بخشی جوامع، محله محور باشد که بتوان با ارائه مطالب و آموزههای امدادی از حوادث بزرگتر پیشگیری کرد و جمعیت هلال احمر در بخش غنی سازی آموزشها، همراه و پشتیبان مردم است.
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