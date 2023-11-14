زنگ خطر درباره اوضاع غزه به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی آن روا اعلام کرد: آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار ورود سوخت به غزه شده‌اند اما اسرائیل پاسخش منفی است. سازمان ملل باید از مصونیت برخوردار باشد اما بیش از ۶۰ مرکز وابسته به آن روا آسیب دیده است.

وی افزود: گرسنگی در غزه بیداد می‌کند و آب آشامیدنی نیست و قیمت مواد غذایی غیرمعقول است.

سخنگوی آن روا اعلام کرد: ۱۰۱ نفر از پرسنل ما در غزه کشته شده‌اند و این تاریخ سازمان ملل بی سابقه است و سابقه ندارد که در یکماه این تعداد کشته شوند.

از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: تصمیم به دفن پیکرهای شهدا در بیمارستان الشفاء در گور جمعی گرفتیم. حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ پیکر در بیمارستان هستند که باید در گور جمعی دفن شوند.

وی افزود: برای دفن شهدا نیاز به ۶ ساعت زمان داریم. شمار شهیدان به سبب عدم امکان درمان بیماران و مجروحان در حال افزایش است. هیچ آمبولانسی از جمعه شب نتوانسته است که وارد بیمارستان الشفاء شود. گلوله به این بیمارستان شلیک می‌شود و محاصره شدگان در معرض مرگ قرار دارند. آب و غذایی نیست و همه در معرض مرگ هستند.