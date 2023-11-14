  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

تولید محصول سالم با خوراک دام ناسالم شدنی نیست

تولید محصول سالم با خوراک دام ناسالم شدنی نیست

خوراک نامناسب تاحدودی با ماشین آلات وتجهیزات فناوری موجود فرآوری شده ومتناسب سازی می‌شود اما اگرمشکل این مواد اولیه زیاد باشدحتی با فرآوری هم نمی‌توان آن را تبدیل به خوراک سالم برای دام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش بین‌المللی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ۲۴ تا ۲۶ آبان در بوستان گفت‌وگو برقرار است. چین، آمریکا، برزیل. هند، مکزیک، اسپانیا و… ۶۵ درصد خوراک دام، طیور و آبزیان جهان را تولید و تأمین می‌کنند. بیشترین مصرف خوراک به ترتیب مربوط به تولید جوجه گوشتی، جوجه تخم گذار و دام است. ذرت، جو و کنجاله سویا بیشترین خوراک مصرفی کشور بوده که ذرت در بهترین حالت ۲ میلیون تن در کشور تولید شده و جو ۴ میلیون تن بوده است. آمار مصرفی کنجاله سویا کارخانجات نیز ۴.۵ میلیون تن در سال است.

رضا افتخارالدین، مدیرعامل تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در هشتمین همایش بین‌المللی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: تولید ۳۰ میلیون تن خوراک دام ظرفیت ۸۰۰ کارخانه فعال کشور است که در حال حاضر با ۵۰ درصد این ظرفیت فعالیت دارند.

وی افزود: راه اندازی ۸۰۰ کارخانه به معنی شکسته شدن انحصار بوده و این تولیدکنندگان با یکدیگر رقابت دارند.

وی درباره مشکلات تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان به ورودی مواد اولیه نامرغوب به کارخانجات اشاره کرد و گفت: خوراک نامناسب تا حدودی با ماشین آلات و تجهیزات فناوری موجود فرآوری شده و متناسب سازی می‌شود اما اگر مشکل این مواد اولیه زیاد باشد حتی با فرآوری هم نمی‌توان آن را تبدیل به خوراک سالم کرد.

افتخارالدین با بیان اینکه صنعت دام و طیور به نوعی امنیتی شده است، اظهار کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری خیلی مواقع سبب از دست رفتن خوراک شده و محصولات دچار کپک شده است. در ادامه تولیدکننده ناچار است با هزینه کرد دوباره این کپک‌ها را جدا کرده و محصولات خود را به فروش برساند.

مدیرعامل تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: یک هلدینگ چینی تأمین کننده خوراک دام امروز به اندازه ۶۰ کشور تولید داشته و نیازمندی بازار جهان را پوشش می‌دهد. اگر ما به دنبال تولید محصولات غذایی سالم هستیم باید تاکید شود این امر با جوجه خوب و البته خوراک خوب و سالم شدنی است.

کد مطلب 5938972
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها