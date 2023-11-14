تولید محصول سالم با خوراک دام ناسالم شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش بین‌المللی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ۲۴ تا ۲۶ آبان در بوستان گفت‌وگو برقرار است. چین، آمریکا، برزیل. هند، مکزیک، اسپانیا و… ۶۵ درصد خوراک دام، طیور و آبزیان جهان را تولید و تأمین می‌کنند. بیشترین مصرف خوراک به ترتیب مربوط به تولید جوجه گوشتی، جوجه تخم گذار و دام است. ذرت، جو و کنجاله سویا بیشترین خوراک مصرفی کشور بوده که ذرت در بهترین حالت ۲ میلیون تن در کشور تولید شده و جو ۴ میلیون تن بوده است. آمار مصرفی کنجاله سویا کارخانجات نیز ۴.۵ میلیون تن در سال است.

رضا افتخارالدین، مدیرعامل تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در هشتمین همایش بین‌المللی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: تولید ۳۰ میلیون تن خوراک دام ظرفیت ۸۰۰ کارخانه فعال کشور است که در حال حاضر با ۵۰ درصد این ظرفیت فعالیت دارند.

وی افزود: راه اندازی ۸۰۰ کارخانه به معنی شکسته شدن انحصار بوده و این تولیدکنندگان با یکدیگر رقابت دارند.

وی درباره مشکلات تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان به ورودی مواد اولیه نامرغوب به کارخانجات اشاره کرد و گفت: خوراک نامناسب تا حدودی با ماشین آلات و تجهیزات فناوری موجود فرآوری شده و متناسب سازی می‌شود اما اگر مشکل این مواد اولیه زیاد باشد حتی با فرآوری هم نمی‌توان آن را تبدیل به خوراک سالم کرد.

افتخارالدین با بیان اینکه صنعت دام و طیور به نوعی امنیتی شده است، اظهار کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری خیلی مواقع سبب از دست رفتن خوراک شده و محصولات دچار کپک شده است. در ادامه تولیدکننده ناچار است با هزینه کرد دوباره این کپک‌ها را جدا کرده و محصولات خود را به فروش برساند.

مدیرعامل تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: یک هلدینگ چینی تأمین کننده خوراک دام امروز به اندازه ۶۰ کشور تولید داشته و نیازمندی بازار جهان را پوشش می‌دهد. اگر ما به دنبال تولید محصولات غذایی سالم هستیم باید تاکید شود این امر با جوجه خوب و البته خوراک خوب و سالم شدنی است.