عامل تهدید و اخاذی شهروند گیلانی در اینستاگرام به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان گیلانی به پلیس فتا مبنی بر انتشار مطالب توهین‌آمیز و اخاذی از وی در اینستاگرام، پیگیری موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی از انجام تحقیقات فنی و تخصصی و بررسی موضوع توسط کارشناسان پلیس فتا خبر داد و گفت: متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رییس پلیس فتای استان گیلان با اشاره به اینکه متهم ابتدا بزه ارتکابی را انکار می‌کرد، افزود: این فرد پس از مواجهه با مستندات و مدارک جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان به جرم خود اقرار و هدف خود از این عمل را کسب درآمد عنوان کرد.

این مقام انتظامی فعالیت در فضای مجازی را دارای ضوابط، قانون و مقررات مختص خود عنوان کرد و بیان داشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ نقی‌مهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق ارتباط با سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov در جریان بگذارند.