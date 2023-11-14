به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمایل مقامات آمریکایی برای اعمال تحریم متوقف نمی شود؛ اما ما در حال تطبیق خود با شرایط جاری هستیم.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: اتهامات آمریکا علیه روسیه و چین مبنی بر دور زدن تحریم‌ های علیه کره شمالی را بی اساس می دانیم.

دیمیتری پسکوف در ادامه درباره امتناع پاشینیان (نخست وزیر ارمنستان) از حظور در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی اضافه کرد: تنها می توان ابراز تاسف کرد، چنین جلساتی دلیل خوبی برای بررسی رویکردها است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اتهامات مربوط به همکاری غیرقانونی نظامی- فنی بین روسیه و کره شمالی بی‌اساس است. مسکو از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی پیروی می کند، اما این موضوع مانع از توسعه روابط دوستانه بین کشورها نمی شود.

به گزارش اسپوتنیک، «جان کربی» هماهنگ‌ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید در ماه اکتبر بدون ارائه هرگونه مدرک و سندی مدعی شد که کره شمالی بیش از ۱۰۰۰ کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات برای استفاده در اوکراین به روسیه داده است!

زاخارووا در این ارتباط ادامه داد: اتهامات کشورهای غرب مبنی بر همکاری غیرقانونی نظامی-فنی بین روسیه و کره شمالی بی اساس و غیرمستند است... روسیه در اجرای تعهدات بین المللی خود از جمله قطعنامه های شورای امنیت مسئول است.

این در حالیست که وزارت خارجه کره شمالی پیشتر در بیانیه‌ ای اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که گفته بود روابط نظامی پیونگ‌یانگ و مسکو «فزاینده و خطرناک» است را محکوم و تاکید کرده بود که این اظهارات صرفا به تنش‌ها دامن خواهد زد.

بلینکن اوایل هفته جاری به سئول سفر و با یون سوک یول، رییس جمهور و سایر مقامات کره جنوبی دیدار کرد. او در جریان این دیدارها، روابط نظامی بین روسیه و کره شمالی را روبه‌افزایش و خطرناک توصیف و از پکن خواست تا پیونگ‌یانگ را مهار کند!

وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور منتشر کرد، این اظهارات را «غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز» توصیف و تاکید کرد که چنین اظهاراتی «صرفا به تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی خطرناک در شبه‌جزیره کره و منطقه منجر خواهد شد.»

در ادامه بیانیه وزارت خارجه کره شمالی آمده است: آمریکا باید به واقعیت تازه روابط بین کره شمالی و روسیه عادت کند.