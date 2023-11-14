عبدی پس از باخت به انگلیس: شرمنده مردم شدیم/ باران کار را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی پس از شکست ۲ بر یک عصر سه شنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر انگلیس در جام جهانی گفت: از نتیجه به دست آمده خیلی ناراحت هستم و شرمنده مردم شدیم. هم برزیل و هم انگلیس جز قهرمانان جهان هستند و بازی کردن مقابل این دو تیم به هیچ وجه راحت نیست.

او ادامه داد: بعد از اینکه گل را به ثمر رساندیم مدیریتی خوبی داشتیم و روی دو صحنه گل‌های بدی را دریافت کردیم که واقعاً شرمنده مردم هستم. به دنبال پیروزی مقابل انگلیس بودیم اما بارش باران کار را برای ما بسیار دشوار نکرد و نتوانستیم بازی خودمان را در زمین به نمایش بگذاریم.

عبدی در پایان خاطر نشان کرد: ریکاوری بسیار مهم است و دوست داشتم بعد از بازی با انگلیس با تیم نیوکالدونیا بازی کنیم و دیدار آخر با انگلیس باشد که متأسفانه اینگونه نشد و بازیکنان ما دو دیدار بسیا دشوار را پشت سر هم انجام دادند. باز هم شرمنده مردم هستم و امیدوارم در دیدارهای بعدی جبران کنیم.