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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

جام جهانی زیر ۱۷ سال - اندونزی

عبدی پس از باخت به انگلیس: شرمنده مردم شدیم/ باران کار را سخت کرد

عبدی پس از باخت به انگلیس: شرمنده مردم شدیم/ باران کار را سخت کرد

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان گفت: بابت شکست مقابل انگلیس بسیار ناراحت و شرمنده مردم هستم و امیدوارم در دیدارهای بعدی این نتیجه را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی پس از شکست ۲ بر یک عصر سه شنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر انگلیس در جام جهانی گفت: از نتیجه به دست آمده خیلی ناراحت هستم و شرمنده مردم شدیم. هم برزیل و هم انگلیس جز قهرمانان جهان هستند و بازی کردن مقابل این دو تیم به هیچ وجه راحت نیست.

او ادامه داد: بعد از اینکه گل را به ثمر رساندیم مدیریتی خوبی داشتیم و روی دو صحنه گل‌های بدی را دریافت کردیم که واقعاً شرمنده مردم هستم. به دنبال پیروزی مقابل انگلیس بودیم اما بارش باران کار را برای ما بسیار دشوار نکرد و نتوانستیم بازی خودمان را در زمین به نمایش بگذاریم.

عبدی در پایان خاطر نشان کرد: ریکاوری بسیار مهم است و دوست داشتم بعد از بازی با انگلیس با تیم نیوکالدونیا بازی کنیم و دیدار آخر با انگلیس باشد که متأسفانه اینگونه نشد و بازیکنان ما دو دیدار بسیا دشوار را پشت سر هم انجام دادند. باز هم شرمنده مردم هستم و امیدوارم در دیدارهای بعدی جبران کنیم.

کد مطلب 5939117
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
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      خدا بشما عمری بدهد و بلای سر این جوانان باغیرت باشید با وفا و باصفا .
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      4 3
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      عجله نکن صبر کن وقتی حذف شدید یکدفعه معذرت خواهی کن و شرمنده شو !
    • FR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 1
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      درود بر آقای عبدی به خاطر همت و جدیت و غیرتشان. تجربه ثابت کرده که سرمربی های ایرانی غیرت و جدیت بیشتری دارند، سرمربی خارجی برای تیم های ایرانی صرفا اتلاف پول بیت المال است و لزوما موجب ایجاد نتایج درخشانتر نمی شود.
    • رضا IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 1
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      واقعاً حیف شد .

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