۵۰ پزشک و پرستار استان مرکزی برای کمک به غزه اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهرجردی ظهر سهشنبه در همایش ملی روز جهانی دیابت اظهار کرد: استان مرکزی سومین استان کشور است که در حوزه راه اندازی بیسیم های دیجیتال امدادی ورود کرده و توانسته تحول ارتباطی بین امدادگران هلال احمر را با بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا فراهم آورد.
وی افزود: بدون تردید، ابتلاء به بیماری دیابت، پایه بسیاری از بیماری هاست که میتواند شامل ریز فاکتورهایی نظیر قند خون، چربی خون، فشار خون باشد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با اشاره به تزریق انسولین به عنوان یکی از راههای مهار بیماری گفت: متأسفانه در افکار عمومی ذهنیت خوبی نسبت به تزریق انسولین وجود ندارد و عموم مردم گمان میکنند که انجام این کار برای کنترل این بیماری سبب بروز مشکلات دیگری برای بیمار میشود.
شهرجردی افزود: تغذیه ارتباط نزدیکی با بیماری دیابت دارد که با رعایت رژیم غدایی مناسب میتوان گام درستی در حوزه کنترل و پیشگیری این بیماری برداشت.
وی گفت: به رغم اینکه بیماری دیابت، بیماری خطرناک محسوب میشود اما هنوز جامعه نسبت به آن احساس خطر نکرده است و به همین جهت بخشی از بیماران دیابتی کشور هنوز شناسایی نشدهاند و این مسئله توجه ویژه انجمنها و سازمانهای مردم نهاد را نیز میطلبد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر عضویت داوطلبانه اقشار مختلف در جمعیت هلال احمر گفت: مبنای عملکرد جمعیت هلال احمر به شکل داوطلبانه است و به جهت بهره گیری از ظرفیت دغدغه مندان و نخبگان و عامه مردم انتظار میرود با عضویت در هلال احمر به عنوان داوطلب با این جمعیت همراه شوید.
وی با اشاره به برخی از اقدامات جمعیت هلال احمر گفت: خوشبختانه هلال احمر استان مرکزی توانسته است در حوزههای مختلف به ویژه آموزش پایگاهها، رتبههای برتر کشوری را از آن خود کند و در بحث تأمین تجهیزات لجستیکی از جمله بالگرد امدادی، دستگاه ارتباطی دیجیتال، خودروی ارتباطات فرماندهی نیز کارنامه درخشانی داشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در فلسطین اشغالی و همدردی با مردم مظلوم غزه گفت: در راستای اقدامات حمایتی هلال احمر استان از مردم مظلوم فلسطین، ضمن جمعآوری کمکهای نقدی ۱۲ تریلی محموله بشردوستانه نیز به غزه ارسال شده است.
شهرجردی تاکید کرد: آمادگی لازم برای اعزام بیش از ۵۰ پزشک و پرستار عضو این جمعیت به صوت داوطلبانه برای کمک به مردم غزه وجود دارد.
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