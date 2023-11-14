محمد زورآوند در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی شرایط جوی استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: موجی ناپایدار از بامداد فردا (چهارشنبه) تا پایان هفته جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: سامانه بارشی در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارندگی احتمالاً همراه با رعدوبرق و رگبار پراکنده تگرگ در استان کرمانشاه خواهد شد.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش که فردا و در نیمه غربی بخصوص منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت، ممکن است در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی نیز همراه گردد.

زورآوند بیان کرد: در روزهای پنج شنبه و جمعه شرایط برای تشکیل مه صبحگاهی به ویژه در مناطق سردسیر و معتدل، فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوای روزانه که فردا به طور محسوس کاهش می‌یابد از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به آرامی افزایش خواهد یافت.