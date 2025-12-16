علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار یک سامانه بارشی فعال در جو کشور، اظهار داشت: این سامانه که تا پایان هفته بخش‌های گسترده‌ای از کشور به‌ویژه استان‌های جنوبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از امروز وارد جو استان کرمانشاه شده و تا صبح روز پنجشنبه موجب ناپایداری‌های جوی در نقاط مختلف استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: پیامد اصلی فعالیت این سامانه برای استان، وقوع بارش‌هایی غالباً به شکل رگبارهای پراکنده باران و در برخی مناطق برف خواهد بود که این بارش‌ها در مقاطع زمانی مختلف با وزش باد نیز همراه می‌شود و می‌تواند موجب تغییرات محسوس شرایط جوی در سطح استان شود.

زورآوند تصریح کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، احتمال بارش در روز چهارشنبه در نیمه شرقی و نواحی جنوبی استان کرمانشاه بیشتر به نظر می‌رسد و این مناطق می‌توانند شاهد بارش‌های مؤثرتری نسبت به سایر نقاط استان باشند.

وی با تأکید بر لزوم توجه شهروندان و دستگاه‌های اجرایی به تحولات جوی پیش‌رو، عنوان کرد: هرچند بارش‌ها به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی ساعات می‌تواند شدت بیشتری به خود بگیرد و به همین دلیل لازم است تمهیدات لازم به‌ویژه در حوزه ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز در نظر گرفته شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته اشاره کرد و گفت: پس از عبور سامانه بارشی، در روزهای جمعه و شنبه کاهش دمای شبانه به‌عنوان مهم‌ترین پدیده جوی در سطح استان رخ خواهد داد که این افت دما در برخی مناطق محسوس‌تر خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش دمای شبانه، در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، پدیده مه صبحگاهی نیز دور از انتظار نیست که می‌تواند موجب کاهش دید افقی و بروز اختلال موقت در ترددها شود.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان، کشاورزان و رانندگان لازم است با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای صادره را دنبال کرده و نسبت به تغییرات شرایط جوی، به‌ویژه کاهش دما و مه صبحگاهی در روزهای آینده، آمادگی لازم را داشته باشند.