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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۷

فرماندار بانه:

هنرمندان بانه در زمینه هنر هه‌لپه‌رکی پیشرفت‌های زیادی کردند

هنرمندان بانه در زمینه هنر هه‌لپه‌رکی پیشرفت‌های زیادی کردند

بانه_ فرماندار بانه گفت: باید بانه به پایتخت هه‌لپه‌رکی تبدیل شود و هنرمندان بانه در زمینه هنر هه‌لپه‌رکی پیشرفت‌های زیادی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری عصر سه شنبه در مراسم آغاز پنجمین جشنواره سراسری هه‌لپه‌رکی بانه اظهار داشت: اکنون شاهد برگزاری جشنواره خوبی هستیم که این حاصل تلاش مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی بیان کرد: در راستای برگزاری جشنواره‌های مختلف در این دو سال اخیر تحولات بسیار خوبی به خصوص در شهرستان بانه نمود پیدا کرده است.

خدری افزود: باید کاری کنیم که این آئین و رسومات به دست آیندگان برسد و حفظ شود.

فرماندار بانه اضافه کرد: باتوجه به اینکه بانه ظرفیت‌های خوبی برای هنر هه‌لپه‌رکی دارد در آینده نزدیک به پایتخت هه‌لپه‌رکی کردهای ایران تبدیل می‌شود.

کد مطلب 5939246

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