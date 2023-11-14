به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری عصر سه شنبه در مراسم آغاز پنجمین جشنواره سراسری ههلپهرکی بانه اظهار داشت: اکنون شاهد برگزاری جشنواره خوبی هستیم که این حاصل تلاش مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی بیان کرد: در راستای برگزاری جشنوارههای مختلف در این دو سال اخیر تحولات بسیار خوبی به خصوص در شهرستان بانه نمود پیدا کرده است.
خدری افزود: باید کاری کنیم که این آئین و رسومات به دست آیندگان برسد و حفظ شود.
فرماندار بانه اضافه کرد: باتوجه به اینکه بانه ظرفیتهای خوبی برای هنر ههلپهرکی دارد در آینده نزدیک به پایتخت ههلپهرکی کردهای ایران تبدیل میشود.
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