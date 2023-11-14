به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان بنادکی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره قرمه، غذاهای سنتی و نان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی مردم بیان کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری سه جشنواره فرهنگی از جمله جشنواره گلاب در منشاد، جشنواره انار در سریزد و جشنواره قرمه در باغ پهلوان پور مهریز برگزار شد.

دهقان بنادکی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری جشنواره قرمه عنوان کرد: تلاش برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این جشنواره از دو ماه پیش آغاز شد و با توجه به استقبالی که در دورهای قبل این جشنواره انجام شد، پیش بینی می‌کنیم جشنواره چهارم نیز مورد استقبال مردم این شهرستان قرار گیرد.

فرماندار مهریز با اشاره به برگزاری جشنواره قرمه در یکی از باغ‌های جهانی ایران اظهار کرد: باغ پهلوان پور مهریز یکی از سه اثر تاریخی مهریز است که به ثبت جهانی رسیده و هدف از برگزاری این جشنواره در این باغ جهانی، آشنایی هر چه بیشتر مردم با بناهای تاریخی ارزشمند است.

دهقان بنادکی با بیان اینکه به جز باغ پهلوان پور، دو اثر دیگر شامل کاروانسرای زین الدین و قنات حسن آباد نیز در فهرست آثار جهانی ثبت شدند، عنوان کرد: قنات جهانی حسن آباد از باغ جهانی مهریز عبور می‌کند و امیدواریم برگزاری جشنواره‌ها، مردم را با ارزش داشته‌های تاریخی خود آشنا کند.

وی به تشریح ویژگی‌های هر یک از این آثار تاریخی پرداخت و گفت: گردشگران خارجی اغلب برای قرق های محیط زیست به شهرستان مهریز سفر می‌کنند و آگاهی چندانی از آثار تاریخی دیگر ندارند که با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تلاش برای معرفی این جاذبه‌ها هستیم.

فرماندار مهریز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مهریز یادآور شد: در حال حاضر ۲۷ بومگردی در مهریز وجود دارد که در این زمینه بعد از شهرستان یزد در رتبه دوم قرار داریم و تا پایان سال تعداد دیگری بومگردی و مجتمع بین راهی به زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان اضافه خواهد شد.

وی از مردم مهریز و مردم شهرستانهای مختلف استان یزد دعوت کرد تا در روزهای برگزاری جشنواره از غرفه‌های بازارچه تخصصی بازدید و در جشن ویژه این جشنواره نیز شرکت کنند.

گفتنی است؛ چهارمین جشنواره قرمه، غذاهای سنتی و نان عصر سه شنبه در باغ پهلوان پور مهریز آغاز به کار کرد و تا جمعه شب هر روز از ساعت ۹ تا ۲۱ پذیرای عموم علاقمندان است.