به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیکونژاد در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در شهر وجود دارد، حفاریهایی است که توسط دستگاههای خدمات رسان در سطح شهر انجام میشود و گاهی بعد از انجام مأموریت خود نسبت به اصلاح و مرمت مسیر حفاری شده متناسب با استانداردهای فنی و ضوابط حفاری اقدام نمیکنند.
وی ادامه داد: این امر سبب میشود پس از مدتی شاهد فرو نشست، شکستگی و به دلیل زیر سازی نامناسب باعث پستی و بلندی و در نهایت شکستگی یا ترک خوردگی آسفالت باشیم.
نیکونژاد عنوان کرد: بر اساس طی بررسی انجام شده توسط کمیسیون نظارت، مشخص شد شهرداری قبل از انجام هرگونه مرمت و آسفالت از دستگاههای خدمات رسان استعلامی را أخذ میکند تا اگر دستگاهها در آن مسیر یا معبر، برای احداث یا انتقال خطوط آب، برق و گاز و … برنامهای در نظر دارند قبل از اینکه شهرداری معبر را مرمت و آسفالت کند حفاری را انجام دهند تا خود شهرداری در آن خیابان، کوچه یا معبر به صورت یکپارچه عملیات زیرسازی و آسفالت را انجام دهد تا عمر آسفالت بدون آسیب در حداکثر زمان خود اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ هزینه آسفالت مبلغ قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: متأسفانه برخی دستگاههای خدمات رسان، با وجود اطلاع رسانی شهرداری، بعد از مرمت و آسفالت معبر توسط شهرداری، برای انتقال مرمت و … خطوط شبکههای داخلی خود شروع به حفاری میکنند موضوعی که علاوه بر حیف و میل بیت المال نارضایتی شهروندان را نیز به همراه دارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: ضرورت دارد دستگاههای خدمات رسان برای هرگونه حفاری از شهرداری مجوز أخذ کنند و قبل از مرمت و آسفالت معابر توسط شهرداری، خدمات رسانی لازم را در حوزه خود انجام دهند.
وی افزود: در مسیرهایی که قبلاً آسفالت آن انجام شده، دستگاه نظارت شهرداری باید به صورت دقیق و میدانی بعد از صدور مجوز حفاری، نظارت لازم بر پیمانکاران دستگاههای خدمات رسان را انجام دهد تا عملیات مرمت و بازسازی مسیر با همان کیفیت و رعایت نکات فنی و ضوابط حفاری انجام گیرد.
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