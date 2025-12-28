به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیکونژاد، صبح یکشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژههای عمرانی منطقه سه شهرداری یزد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر شورا در اجرای طرحهای شهری گفت: نظارت میدانی و دقیق بر پروژههای عمرانی، خط قرمز شورای شهر یزد است و به هیچوجه اجازه نخواهیم داد ضعف در اجرا، دوبارهکاری یا بیتوجهی به استانداردهای فنی، به حقوق شهروندان یا بیتالمال لطمه بزند.
وی، افزود: تکمیل بهموقع طرحها همراه با کیفیت اجرا از مطالبههای جدی شورای شهر از مجموعه شهرداری و پیمانکاران است، و این مسیر با بازرسی دقیق کمیسیون دنبال میشود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مطالبات شهروندان خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر، اصلاح چالههای سطح شهر و پیگیری درخواستهای مردمی ثبتشده در سامانه ۱۳۷، از محورهای اصلی نظارت شورای شهر است و تا تحقق کامل این مطالبات ادامه خواهد یافت.
در این بازدید که با حضور اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد انجام شد، روند پیشرفت فیزیکی و نحوه مدیریت منابع مالی پروژههایی که قرار است در دهه فجر امسال افتتاح شوند، بررسی گردید. اعضای شورا عملکرد پیمانکاران، چگونگی اجرای تعهدات قراردادی و میزان انطباق پروژهها با مصوبات شورا را بهصورت میدانی ارزیابی کردند.
در جریان این بازدید، چند پروژه مهم شهر از جمله احداث میدان شهید متوسلیان بهعنوان حلقهای اساسی در تکمیل نیم رمپ شهری و اتصال بلوارهای ایرج افشار، شهیدان پارساییان، شهید محمود باقری و سردار شهید فلاحزاده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بلوار مرحوم موحد اعلایی که پس از حدود دو دهه بلاتکلیفی به مراحل پایانی نزدیک شده و آماده عملیات آسفالت است، و طرح اسلامی ندوشن در زمینه ساماندهی دفع آبهای سطحی، از دیگر پروژههای ارزیابیشده بودند.
