فرونشست بلوار تازه تاسیس یاسوج؛ پروژه ۱۳۰۰ میلیاردی دوام نیاورد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پروژه‌های عمرانی صرفاً مجموعه‌ای از آسفالت، بتن و فولاد نیستند، بلکه نماد اعتماد عمومی به نظام برنامه‌ریزی، مدیریت شهری و نحوه هزینه‌کرد سرمایه‌های مردم به شمار می‌روند. هر ریالی که برای اجرای یک پروژه عمومی هزینه می‌شود، امانتی از بیت‌المال است و قانون نیز به همین دلیل، برای تمامی مراحل طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری، ضوابط و مسئولیت‌های مشخصی تعیین کرده است.

از همین منظر، فرونشست بخشی از محور ۴۵ متری شهدای اقتدار یاسوج، تنها یک نقص فنی یا حادثه عمرانی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است که ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی، کنترل کیفیت و پاسخگویی مدیران را بیش از گذشته یادآوری می‌کند.

پروژه‌ای که هشتم شهریورماه سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ارشد استان افتتاح شد و از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه شهری یاد شد، اکنون پیش از آنکه نخستین سالگرد بهره‌برداری خود را پشت سر بگذارد، با مشکلی مواجه شده که پرسش‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

مطابق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس «نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» اجرا شوند؛ نظامی که رعایت استانداردهای فنی، کنترل کیفیت، نظارت مستمر و تضمین دوام پروژه‌ها را الزامی می‌داند.

همچنین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اسناد نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت مستقیم عوامل طراحی، اجرا، مشاوره و نظارت را در قبال کیفیت پروژه‌ها تصریح کرده‌اند.

بنابراین پرسش افکار عمومی این است که اگر پروژه‌ای با چنین حجم اعتبارات و تبلیغات، کمتر از یک سال پس از افتتاح دچار فرونشست می‌شود، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه نهادی است؟ آیا مطالعات ژئوتکنیک، زیرسازی، تراکم خاک، کنترل کیفیت مصالح و نظارت عالیه مطابق ضوابط انجام شده است؟ آیا گزارش فنی این اتفاق منتشر خواهد شد و در صورت احراز قصور، خسارت احتمالی وارد شده به بیت‌المال از محل مسئولیت عوامل اجرایی جبران می‌شود؟

پیگیری مهر؛ استانداری کهگیلویه و بویراحمد وعده اصلاح فوری داد

در پی انتشار تصاویر و گزارش‌های مربوط به این فرونشست، خبرنگار مهر موضوع را از مسئولان ذی‌ربط پیگیری کرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرونشست زمین و آسفالت در بلوار شهدای اقتدار یاسوج اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی از محل انجام شده و گزارش فنی برای انجام اقدامات اصلاحی به شهرداری ارائه شده است.

حامد داربام افزود: ان‌شاءالله اصلاحات لازم انجام و این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کنیم تا ظرف همین هفته اقدامات اصلاحی در محل اجرایی شود.

وی با قدردانی از حساسیت رسانه‌ها نسبت به مسائل شهری، بر تسریع در رفع مشکل و ایمن‌سازی مسیر تأکید کرد.

حفاری دستگاه‌های خدمات‌رسان عامل نشست معابر است

معاون عمرانی و زیربنایی شهرداری یاسوج نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بخشی از این مشکلات را ناشی از حفاری‌های پس از اجرای پروژه‌های عمرانی دانست.

شهرام ارجمند اظهار کرد: پس از اجرای پروژه‌های خیابانی توسط شهرداری، برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای اجرای خطوط گاز یا فاضلاب اقدام به حفاری همان مسیرها می‌کنند که این موضوع مشکلات متعددی را به همراه دارد.

وی افزود: وقتی خیابانی اجرا و آسفالت می‌شود، نباید بدون هماهنگی دوباره مسیر برش خورده و حفاری شود، زیرا این اقدام موجب تخریب زیرسازی و تحمیل هزینه‌های مجدد برای ترمیم معبر خواهد شد.

معاون عمرانی و زیربنایی شهرداری یاسوج با بیان اینکه در بسیاری از نقاط، محل اجرای خطوط لوله دچار نشست شده است، تصریح کرد: متأسفانه هر جا عملیات لوله‌گذاری انجام شده، شاهد نشست معبر هستیم که از نظر فنی و عمرانی قابل قبول نیست.

ارجمند درباره زمان اصلاح این نقاط نیز گفت: در حال حاضر حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری بالاست و همکاران درگیر اجرای طرح‌های مختلف هستند، اما اصلاح این نقاط نیز در برنامه کاری شهرداری قرار دارد و به محض فراهم شدن شرایط، عملیات ترمیم و رفع نشست‌ها انجام خواهد شد.

مطالبه مردم؛ شفافیت، پاسخگویی و صیانت از بیت‌المال

آنچه امروز بیش از هر چیز مطالبه افکار عمومی است، نه حاشیه‌سازی و نه قضاوت شتاب‌زده؛ بلکه شفافیت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون است.

هرچند مسئولان از آغاز اقدامات اصلاحی و رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر می‌دهند، اما پاسخ به این پرسش همچنان باقی است که آیا علت اصلی این فرونشست صرفاً حفاری‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده یا کیفیت اجرای پروژه، مطالعات فنی و نظارت‌های حین اجرا نیز در بروز این اتفاق نقش داشته‌اند؟

بی‌تردید توسعه شهری با افتتاح‌های پرشمار و مراسم‌های باشکوه معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه دوام، کیفیت، ایمنی و اعتماد مردم، مهم‌ترین شاخص موفقیت هر پروژه عمرانی است.

پروژه‌ای که پیش از رسیدن به نخستین سال بهره‌برداری با فرونشست مواجه شود، بیش از آنکه نماد توسعه باشد، هشداری جدی برای نظام مدیریت، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد بود؛ هشداری که انتظار می‌رود با شفاف‌سازی علل وقوع، انتشار گزارش‌های کارشناسی و رفع اصولی نواقص، به تقویت اعتماد عمومی بینجامد.