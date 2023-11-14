فعالیت ۶ کشتارگاه صنعتی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد سه شنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی دام همدان گفت: در استان همدان ۶ کشتارگاه صنعتی دام داریم که کشتار دامهای سبک و سنگین در این کشتارگاهها، کاملاً با نظارت و کنترل ادارهکل دامپزشکی و تحت نظارت شرعی انجام میشود.
وی افزود: در حوزه دام و طیور نیز ۴ کشتارگاه در استان وجود دارد که نیازمندیهای دام سبک، سنگین و طیور استان در این ۱۰ کشتارگاه انجام میشود.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: ظرفیت کشتارگاههای صنعتی در استان ۵۰۰ رأس دام سنگین و یکهزار و ۴۰۰ رأس دام سبک است.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه در اصلاح فرآیند بخش سلامت و کنترل در کشتارگاه، نقش مؤثری در تأمین نیاز گوشت سالم و حلال با رعایت نکات بهداشتی انجام شده است، اضافه کرد: برای پیشگیری از آلودگی و ابتلاء به تب کریمه کنگو، گوشت کشتار شده باید ۲۴ ساعت در فضای پیشسرد قرار گیرد تا آلودگی از بین برود و مشکلی برای مصرفکنندگان نداشته باشد که در کشتارگاه صنعتی دام همدان، روند کشتار به خوبی انجام میشود.
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