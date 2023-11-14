  1. استانها
  2. همدان
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

استاندار همدان اعلام کرد؛

فعالیت ۶ کشتارگاه صنعتی در استان همدان

فعالیت ۶ کشتارگاه صنعتی در استان همدان

همدان- استاندار همدان از فعالیت ۶ کشتارگاه صنعتی در استان همدان خبر داد و گفت: ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی در استان ۵۰۰ رأس دام سنگین و یک‌هزار و ۴۰۰ رأس دام سبک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد سه شنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی دام همدان گفت: در استان همدان ۶ کشتارگاه صنعتی دام داریم که کشتار دام‌های سبک و سنگین در این کشتارگاه‌ها، کاملاً با نظارت و کنترل اداره‌کل دامپزشکی و تحت نظارت شرعی انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه دام و طیور نیز ۴ کشتارگاه در استان وجود دارد که نیازمندی‌های دام سبک، سنگین و طیور استان در این ۱۰ کشتارگاه انجام می‌شود.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی در استان ۵۰۰ رأس دام سنگین و یک‌هزار و ۴۰۰ رأس دام سبک است.

‌قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه در اصلاح فرآیند بخش سلامت و کنترل در کشتارگاه، نقش مؤثری در تأمین نیاز گوشت سالم و حلال با رعایت نکات بهداشتی انجام شده است، اضافه کرد: برای پیشگیری از آلودگی و ابتلاء به تب کریمه کنگو، گوشت کشتار شده باید ۲۴ ساعت در فضای پیش‌سرد قرار گیرد تا آلودگی از بین برود و مشکلی برای مصرف‌کنندگان نداشته باشد که در کشتارگاه صنعتی دام همدان، روند کشتار به خوبی انجام می‌شود.

کد مطلب 5939327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها