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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

بیمارستان شفا به پادگان تبدیل شده است

بیمارستان شفا به پادگان تبدیل شده است

در حالی بیمارستان شفای غزه با یورش نظامیان صهیونیست به پادگان تبدیل شده که اشغالگران مناطقی را که پیشتر مدعی شده بودند مرکز و جنوب غزه امن است بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست بیمارستان شفا را به پادگان نظامی تبدیل کرده و به بخش‌های مختلف این بیمارستان یورش برده اند.

وی در ادامه افزود: اشغالگران مانع از ارائه خدمات پزشکی به تعدادی از زخمی‌های بستری شده در این بیمارستان می‌شوند.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ساختمان‌های بیمارستان شفا در غزه را به مرکز بازداشت فلسطینی‌ها تبدیل کرده است.

این نهاد بین المللی تاکید کرد: ما نسبت به کشتار فلسطینی‌ها همزمان با شلیک گلوله داخل بیمارستان شفا از زمان یورش اسرائیلی‌ها به این مرکز درمانی نگران هستیم.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه تصریح کرد: بررسی ادعای استفاده نظامی از این بیمارستان نیاز به این همه حمله و یورش نداشت. در طول مدتی که اسرائیلی‌ها در داخل بیمارستان شفا هستند نگرانی‌ها نسبت به تدارک دیدن برای ایجاد یک صحنه ساختگی افزایش یافته است.

صلیب سرخ جهانی نیز نسبت به یورش نظامیان صهیونیست به بیمارستان شفا ابراز نگرانی کرده است.

از سوی دیگر علم الصباح یک خبرنگار عرب زبان در گفتگو با المیادین تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست پیشتر از ساکنان غزه خواسته بودند به مناطق مرکزی و جنوبی این باریکه بروند اما اکنون در حال بمباران این مناطق هستند.

کد مطلب 5939775

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      112 44
      پاسخ
      مرگ برامریکاواسراییل غاصب
    • ناشناس IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      100 33
      پاسخ
      مرگ بر سازمان ملل . مرگ بر سازمان یونیسف .
      • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
        38 13
        مرگ بر اسرائیل
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      40 10
      پاسخ
      خدایا رحم کن بهشون...بخدا زندگی نداریم از بس فکر و خیال اینها رو داریم...
    • ناشناس IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      35 13
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
    • Rad1402 IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      35 11
      پاسخ
      الهم اجل لولیک الفرج
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      28 13
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا خدایا کجایی ،؟چرا جواب اینها را نمیدی.
      • محسن IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        3 0
        خدا تو روز قیامت جواب تک تکشون را میده
    • ؟ IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      24 12
      پاسخ
      مرگ باسراییل وامریکا بی ناموس
    • انسان IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      29 12
      پاسخ
      مرگ‌بر‌مدعیان‌حقوق‌بشر‌‌‌‌‌
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      38 16
      پاسخ
      امروز به حقانیت نظریه و گفتمان جمهوری اسلامی پی بردم واقعا سازمانهای بشری دروغی بیش نیست و آرزوی آزادی و آسودگی انسان توهمی بیش نیست
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      25 13
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر حامیان آنها
    • یاسر IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      30 6
      پاسخ
      امیدوارم شاهد همچین صحنه های دلخراش و غیر انسانی در هیچ کجای جهان نباشیم
    • رضا IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      16 7
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر انگلیس
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      21 6
      پاسخ
      خدایا خواهش میکنم کمکشون کن
    • طاها IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      16 8
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل وآمریکا جنایتکار
    • حدیث محمدی IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      13 7
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل
    • ح IR ۰۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      10 5
      پاسخ
      مرگ براسراییل
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      11 5
      پاسخ
      مرگ بر صهیونیست، مرگ بر نتانیاهو، مرگ بر بایدن
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      7 5
      پاسخ
      در بربر ظالم نباید پا پیش کشید مرگ بر منافق مرگ بر دشمنان اهل بیت مرگ بر ظالمان
    • حسین ع‌ IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکا مرگ بر حامیان این کشورها امریکا واسرائیل جنایتکار یهود باید جواب این جنایاتش را بدهد
    • علیرضا AE ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 1
      پاسخ
      خدا لعنتتان کند این طفل معصوم چه گناهی کرده که باید این روزهای سخت را ببیند خدا یا کجایی که این ارازل اوباش اینگونه جولان می‌دهند
    • ناشناس IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 1
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل،خداوند هرچه سریعتر اسراییل وآمریکای جناییتکار وکودک کش را نابود کند
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      مرگ برامریکامرگ براسرائیل کودک کش
    • رضا IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 2
      پاسخ
      مرگ بر رژیم جعلی کودک وحامیان جنایتکاران ازجمله شیطان بزرگ آمریکا.انگلیس وفرانسه وآلمان
    • 1898331413 US ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل

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