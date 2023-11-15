بیمارستان شفا به پادگان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست بیمارستان شفا را به پادگان نظامی تبدیل کرده و به بخش‌های مختلف این بیمارستان یورش برده اند.

وی در ادامه افزود: اشغالگران مانع از ارائه خدمات پزشکی به تعدادی از زخمی‌های بستری شده در این بیمارستان می‌شوند.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ساختمان‌های بیمارستان شفا در غزه را به مرکز بازداشت فلسطینی‌ها تبدیل کرده است.

این نهاد بین المللی تاکید کرد: ما نسبت به کشتار فلسطینی‌ها همزمان با شلیک گلوله داخل بیمارستان شفا از زمان یورش اسرائیلی‌ها به این مرکز درمانی نگران هستیم.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه تصریح کرد: بررسی ادعای استفاده نظامی از این بیمارستان نیاز به این همه حمله و یورش نداشت. در طول مدتی که اسرائیلی‌ها در داخل بیمارستان شفا هستند نگرانی‌ها نسبت به تدارک دیدن برای ایجاد یک صحنه ساختگی افزایش یافته است.

صلیب سرخ جهانی نیز نسبت به یورش نظامیان صهیونیست به بیمارستان شفا ابراز نگرانی کرده است.

از سوی دیگر علم الصباح یک خبرنگار عرب زبان در گفتگو با المیادین تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست پیشتر از ساکنان غزه خواسته بودند به مناطق مرکزی و جنوبی این باریکه بروند اما اکنون در حال بمباران این مناطق هستند.