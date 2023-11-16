به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه در دیدار با شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام در سانفرانسیسکو در سخنانی اعلام کرد: با رئیس جمهور چین در خصوص گسترش همکاریها در زمینههای مبارزه با مواد مخدر، روابط نظامی و هوش مصنوعی توافق کردیم.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد: معتقدم پیشرفت قابل توجهی در روابطمان با پکن داشته ایم. دیدار با همتای چینی سازنده بود. از اینکه پس از سالها تعلیق، همکاری بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با مواد مخدر دوباره آغاز می شود، خرسندم.
جو بایدن، با تاکید بر اینکه فنتانیل عامل اصلی مرگ و میر آمریکاییهای ۱۸ تا ۴۹ ساله است، گفت: امروز با این درک جدید در حال انجام اقداماتی برای کاهش قابل توجه جریان مواد مخدر از چین به نیمکره غربی هستیم. من از همکاری رئیس جمهور چین در این زمینه قدردانی میکنم.
بایدن همچنین از گسترش همکاریها با چین در خصوص هوش مصنوعی خبرداد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز داشت که در دیدار با همتای چینی خود، درباره تحولات جهانی از جمله جنگ در اوکراین و تحولات نوار غزه تبادل نظر کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورو نیوز، یک مقام ارشد آمریکایی در خصوص دیدار مقام کشورش با رئیس جمهور چین گفت که شیء جین پینگ، در جریان دیدار ۴ ساعته خود با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته است که تایوان بزرگترین و خطرناک ترین موضوع پیش روی دو کشور است.
این نخستین دیدار شیء جین پینگ از آمریکا در ۶ سال گذشته است.
این دو رئیس جمهور آخرین بار یک سال پیش در اندونزی با هم دیدار کرده بودند.
این مقام آمریکایی همچنین به نقل از شیء جینگ پینگ به خبرنگاران گفت که چین ترجیح میدهد از طریق راههای مسالمت آمیز با تایوان به «اتحاد مجدد» برسد اما او در ادامه صحبتهایش گفته است در شرایط خاص ممکن است از زور نیز استفاده کنیم.
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