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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

وزیر علوم در شورای راهبری موسسه ISC مطرح کرد:

ایجاد بستر تشویقی برای انتشار مقالات علوم انسانی ایرانی در دنیا

ایجاد بستر تشویقی برای انتشار مقالات علوم انسانی ایرانی در دنیا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معاونت پژوهشی وزارت علوم با همکاری صاحبنظران دانشگاهی، راهکارهای تشویقی افزایش مقالات علوم انسانی ایران در نمایه‌های جهانی را تدوین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در شورای راهبری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ این موسسه را مغز و قلب علم و فناوری ایران و جهان اسلام دانست و تاکید کرد: هر چقدر از این موسسه حمایت کنیم کم است و جا برای حمایت بیشتر دارد.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت این مرکز، شاهد هستیم مدیر جدید به صورت شبانه روزی برای توسعه این مرکز و معرفی فعالیت‌های آن وقت می‌گذارد و برای معرفی چهره به چهره ظرفیت‌های مرکز به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور سفر می‌کند.

زلفی‌گل اظهار داشت: هم‌اکنون در شورای راهبری موسسه استنادی و پایش علوم و فناوری جهان اسلام، افراد باتجربه کافی و اهل علم وجود دارد که با مباحث پژوهشی کاملا آشنا هستند و از این حیث شاید شورای راهبری این دوره استثنا باشد.

وزیر علوم در این نشست بر بررسی کارشناسی و تخصصی آثار و پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در مقالات علمی توسط موسسه پایش علوم و فناوری تاکید و از مدیران این موسسه خواست در مجامع و گردهمایی‌های آیسسکو (سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ) حضور موثر داشته باشند.

کد مطلب 5943372

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