ایجاد بستر تشویقی برای انتشار مقالات علوم انسانی ایرانی در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در شورای راهبری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ این موسسه را مغز و قلب علم و فناوری ایران و جهان اسلام دانست و تاکید کرد: هر چقدر از این موسسه حمایت کنیم کم است و جا برای حمایت بیشتر دارد.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت این مرکز، شاهد هستیم مدیر جدید به صورت شبانه روزی برای توسعه این مرکز و معرفی فعالیت‌های آن وقت می‌گذارد و برای معرفی چهره به چهره ظرفیت‌های مرکز به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور سفر می‌کند.

زلفی‌گل اظهار داشت: هم‌اکنون در شورای راهبری موسسه استنادی و پایش علوم و فناوری جهان اسلام، افراد باتجربه کافی و اهل علم وجود دارد که با مباحث پژوهشی کاملا آشنا هستند و از این حیث شاید شورای راهبری این دوره استثنا باشد.

وزیر علوم در این نشست بر بررسی کارشناسی و تخصصی آثار و پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در مقالات علمی توسط موسسه پایش علوم و فناوری تاکید و از مدیران این موسسه خواست در مجامع و گردهمایی‌های آیسسکو (سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ) حضور موثر داشته باشند.