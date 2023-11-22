حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهبردهای نظام در افزایش مشارکت در انتخابات، اظهار داشت: برگزاری انتخابات پر شور می‌تواند مظهر قدرت ملی و بازدارنده از فشار دشمنان باشد که تضمین‌کننده آینده کشور است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ۴ موضوع «سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت» را در آغاز سال ۱۴۰۲ جزو راهبردهای نظام برای انتخابات مطرح کرده‌اند که میزان پایبندی به این اصول، معیار سنجش افراد و احزاب است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به راهبرد «سلامت» در انتخابات، تصریح کرد: در انتخابات وقتی صحبت از سلامت، مشارکت و امنیت است، جمهوری اسلامی نگرانی بابت این موضوعات ندارد و به نوعی از آرا به عنوان امانت مردم صیانت می‌شود.

مصباحی مقدم راهبرد «امنیت» در انتخابات را از وظایف مهم وزارت کشور دانست و اظهار کرد: الحمدالله جمهوری اسلامی ایران در بحث تأمین امنیت انتخابات هیچگاه مشکل و نگرانی نداشته است؛ ان‌شاالله به لطف خدا در این انتخابات هم امنیت برقرار خواهد بود.

وی با اشاره به مسئله «رقابت» به عنوان راهبرد سوم در انتخابات، افزود: مخاطبان این راهبرد شورای نگهبان، هیأت‌های اجرایی و در عین حال جریانات سیاسی کشور هستند که باید کاری کنند تا انتخابات به سمت رقابتی شدن برود و مشارکت جریان‌های سیاسی افزایش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره ادامه داد: همه جریانات سیاسی باید این احساس را داشته باشند که می‌توانند در رقابت وارد شوند و در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای خود را معرفی کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رقابتی بودن انتخابات از مطالباتی است که همواره جریانات مختلف سیاسی داشته‌اند، یادآور شد: شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که کاندیداهای جریانات مختلف سیاسی که دارای صلاحیت هم هستند، مطابق مُر قانون معرفی شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر گسترش حضور مردم پای صندوق‌های رأی، گفت: راهبرد دیگری را نیز رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند، مسئله مشارکت حداکثری است که این مشارکت مربوط به جریانات سیاسی است که باید اقداماتی جهت حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی انجام دهند. خدایی نکرده هیچ جریانی نباید نه به صورت رسمی و نه با سکوت خود انتخابات را تحریم کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و از آغاز پیروزی انقلاب مردم بودند که در انتخاب دولت‌ها، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شورای شهر و… نقش تعیین کننده داشته و دارند.