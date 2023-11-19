شناسایی و پلمب ۸ نانوایی متخلف در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آئین غبارروبی آستان مقدس سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه و بازآفرینی حرم سیدجلال الدین اشرف آستانه اشرفیه در دستور کار استانداری گیلان قرار دارد و در این بخش اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.
وی، توسعه حرم مطهر سید جلال الدین اشرف را از مطالبات مردم دانست و افزود: در حوزه بازآفرینی شهری اعتبارات حمایتی از سوی شهرداری آستانه اشرفیه و معاونت عمرانی استانداری اختصاص پیدا میکند.
استاندار گیلان از شناسایی و پلمب ۸ نانوایی در آستانه اشرفیه خبر داد و بیان کرد: مساله کمبود عرضه نان در آستانه اشرفیه بررسی و پیگیری شد و پس از بازرسیهای انجام شده از ۱۰ واحد نانوایی، ۸ مورد متخلف شناسایی و پلمب شدند.
عباسی با تاکید بر لزوم انصاف و وجدان کاری در همه صنوف بویژه نانواییها، اضافه کرد: انصاف، تعهد کاری و مردم داری سر لوحه کار نانوایان و سایر صنوف قرار گیرد.
وی با بیان اینکه گاه مردم هنگام مراجعه برای خرید نان با درهای بسته نانواییها مواجه میشوند، افزود: برخی نانواییها آرد سهمیهای را جابه جا میکنند؛ این واحدهای متخلف باید رصد، شناسایی و برخورد شوند.
استاندار گیلان با اشاره کاهش ۳۰ گرمی حجم نان لواش در برخی نانواییها، بیان کرد: نظارت میدانی از عملکرد نانواییها در نقاط مختلف استان گیلان و بویژه آستانه اشرفیه در دستور کار است و با مشاهده هر گونه تخلف، برخورد جدی میشود.
عباسی با اشاره به برادر خواندگی حرم آقا سید جلال الدین اشرف و یکی از امامزادگان نجف اشرف اضافه کرد: در حوالی شهر نجف اشرف امامزاده ابراهیم از فرزندان امام حسن مجتبی (ع) قرار دارد که طی رایزنیها و مذاکرات انجام شده با سفرای ۲ کشور ایران و عراق این موضوع در دست پیگیری است تا بتوانیم برادر خواندگی این حرمین مطهر را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه آستانه اشرفیه میتواند قطب گردشگری مذهبی گیلان باشد، افزود: از نظر اقتصادی و تجاری آستانه اشرفیه ظرفیتهای قابل توجهی مانند صنایع دستی و مرواربافی و در زمینه محصولات کشاورزی چون؛ برنج، چای و بادام زمینی وجود دارد که میتواند در حوزه گردشگری این منطقه به مقصدی برای زائران و گردشگران تبدیل شود.
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