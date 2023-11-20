به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به منظور اجرایی سازی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در حوزه سلامت و همچنین حمایت از تولیدات دانش‌بنیان در راستای تحول در اقتصاد دانش‌بنیان، از خرداد ماه سال جاری این ستاد اقدام به تهیه و تنظیم بسته حمایتی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور کرده‌ و فراخوان های حمایت از طرح‌های فناورانه تولیدی در حوزه‌های «آنالوگ‌های انسولین»، «داروهای مشتق از پلاسما» و «تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی» برگزار شده تا طرح‌های تولیدی با شاخص‌های اعلامی، حمایت شود.

این ستاد با توجه به برنامه‌های سال ۱۴۰۱ فراخوان‌های جدیدی را در دستور کار دارد که در آنها محورهای اساسی در حوزه اقتصاد دانش بنیان سلامت مدنظر قرار خواهد گرفت.

یکی از این محورها، «صنعت مواد اولیه دارویی» است که به عنوان صنعتی ارزشمند و راهبردی با بیش از ۳۵ میلیون دلار ارزبری در کشور و با ظرفیت‌سنجی صنایع بالادستی (پالایشگاه ها و پتروشیمی) در جهت تولید خوراک مواد اولیه و حد واسط دارویی مورد نظر دارویی، می‌تواند به کاهش و قطع وابستگی به واردات این حوزه و جهش اقتصادی کمک کند.

محور دیگر، حوزه «داروهای ارزبر درمان سرطان» با هدف کاهش ارزبری ۳۹.۵ میلیون دلار است که با تاکید بر ۱۰ سرطان شایع در کشور و تخمین شایع‌ترین سرطان‌ها تا سال ۲۰۲۵ میلادی انجام می‌شود. با عنایت به پیچیدگی حوزه اقتصاد سرطان، شاخص‌هایی چون بقای کلی بیمار (مصرف داروهای زیستی و یا همراه با داروهای شیمیایی) از اهمیت بالایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های نظام سلامت برخوردار است. شاخص‌هایی چون در دسترس بودن این داروها با توجه به میزان ارزبری، ثبت پرونده شرکت‌های تولیدی در سازمان غذا و دارو، بقا کلی بیمار و ... مورد تاکید است.

متقاضیان می توانند پروپوزال اجرای پروژه خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ماه جاری در سامانه خدمت www.khedmat.isti.ir بارگزاری کنند.