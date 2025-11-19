اجرای ۳۶۱ ویژه برنامه هفته بسیج در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، یوسفعلی طاهری غروب چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج در مهدیشهر با بیان اینکه طی این هفته ۳۶۱ فعالیت اجرا میشود، ابراز داشت: هدف این برنامهها امید آفرینی و خدمت به مردم است.
وی با بیان اینکه ۲۵ برنامه به صورت شاخص و محوری خواهد بود، افزود: این برنامهها در ۱۴ قرارگاه، پایگاهها و محلات مهدیشهر اجرا میشود.
فرمانده سپاه مهدیشهر با بیان اینکه در مهمترین رویداد مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام برگزار خواهد شد، ابراز داشت: این مراسم در مجتمع شهید کلاهدوز شهمیرزاد تدارک دیده شده است.
طاهری تصریح کرد: برگزاری همایش فرماندهان ردههای مقاومت، سومین اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان، نمایشگاه جهاد علم و فناوری و تجلیل از فعالان علمی و اجرای رزمایش اقتدار گشتهای رضویون از پیکر برنامههای مهم است.
وی افزود: برگزاری همایش رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت، اجرای میز خدمت و اعزام کاروانهای خدمت به محلات کمبرخوردار
توزیع بستههای آموزشی و لوازمالتحریر میان دانشآموزان، توزیع ۵۱ تانکر آب ویژه دامداران و عشایر، افتتاح مرکز مشاوره «خانه مهر» و دو پایگاه بسیج خواهران در درجزین، مراسم خیمه مادری در منازل مادران شهدا و اردوهای راهیان پیشرفت و بازدید از صنایع موفق شهرستان از دیگر برنامههای هفته بسیج است.
