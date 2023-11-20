به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان زنجان، با اشاره به اینکه یکی از رموز موفقیت بسیج در دوران دفاعمقدس، برخورداری از روحیه انسجامی بوده است، اظهار کرد: برخورداری از چنین روحیهای، لازمه ایستادگی در برابر هجمه دشمنان است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی توسط امام خمینی (ره)، خدمت به مردم در همه عرصهها بوده است، افزود: بیشک بعد از گذشته بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد اقدامات ارزنده و خدمات موثر بسیج در همه عرصهها و انجام کارهای بر زمین مانده به معنای واقعی کلمه هستیم.
این مسوول با اشاره به اینکه بسیج جزو محدود نهادهایی است که همواره تلاش کرده است تا خدمت بیمنت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: نگاهی به آنچه که بسیج در طول چهار دهه گذشته انجام داده، حاکی از آن است که این اقدامات بسیار ارزشمند و تاثیرگذار بوده است، به همین خاطر باید از بسیج به عنوان یکی از تفکرات ناب بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یاد کرد.
سردار کرمی با بیان اینکه بسیج همواره تلاش کرده است تا با هر نوع امکانی در خدمت مردم بوده و این حاکی از آن است که هیچگاه ابزار و امکانات بنده بسیج نبوده است، ادامه داد: این نوع نگاه حاکی از آن است بسیج هیچگاه از کسی توقع نداشته و برای خدماتی که انجام داده نیز ادعایی نداشته است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با یادآوری اینکه عملکرد بسیج محدود به دوران جنگ و گذشته نبوده و در عصر حاضر نیز این خدمات جاری و ساری است، عنوان کرد: مهمترین رویکرد بسیج در انجام خدمت به مردم این است که بتواند مشکلات جامعه را از دوش آحاد مردم بردارد.
وی با تاکید بر اینکه حضور بسیج در طول چهار دهه گذشته محدود به حوزه خاصی نبوده و تلاش کرده است در همه عرصهها حضوری ارزشمند داشته باشد، یادآور شد: فعالیت بسیج را نمیتوان محدود به حوزه خاصی کرد؛ چرا که اگر قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد، امروز شاهد تاثیرگذاری عملکرد بسیج در بخشهای مختلف جامعه نبودیم.
سردار کرمی از حوزه سازندگی و محرومیتزدایی به عنوان یکی از عرصههای موفق بسیج یاد کرد و گفت: جهاد آبرسانی در ۵۷ روستا طی سال گذشته و عقد تفاهمنامه برای آبرسانی به ۱۵۷ روستا که سهم امسال ۵۶ روستا است، از جمله اقدامات بسیج در حوزه سازندگی و محرومیتزدایی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه در هفته بسیج امسال شاهد افتتاح ۳۰۸ پروژه عمرانی در استان خواهیم بود، افزود: علاوه بر این ۶۵۲ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال طی هفته بسیج امسال به بهرهبرداری میرسد.
