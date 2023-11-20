عمویی: بدون شک پیروز نهایی مقاومت فلسطین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله همایشهای ایمان و امید به همت معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بعد از ظهر امروز با حضور غلامعلی حداد عادل مشاور مقام معظم رهبری، مهدی چمران رئیس شورای شهر، زهره الهیان نماینده مجلس و فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از بانوان و کنشگران سیاسی در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد.
در این همایش، ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی با توجه به تحولات اخیر در غزه، تحلیلی در خصوص عملیات طوفان الاقصی ارائه کرد.
عمویی با اشاره به جنایات صهیونیستها در حمله به زنان و کودکان بیگناه و شهادت بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم فلسطین در بمبارانهای اسرائیل، به گزارشها درباره فرار صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی در ۴۰ روز اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات منابع امنیتی اسرائیل، هماکنون بیش از ۳۰۰ هزار شهرک نشین آواره شدهاند و موج مهاجرت معکوس از سرزمینهای اشغالی راه افتاده است.
وی گفت: بدون شک پیروز نهایی مقاومت فلسطین خواهد بود و صهیونیستها شکست خواهند خورد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکسال پیش در خیابانهای تهران اتفاقاتی میافتاد که خیلیها بابت آینده انقلاب اسلامی نگران بودند که خون دل میخوردند که سرانجام انقلابی که خونهای بسیاری برای آن ریخته شده به کجا خواهد رسید. اما در نهایت کف روی آب بالاخره فرونشست و سره از ناسره مشخص شد و آگاهی تولید شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: حماسهای که مردم در ۲۲ بهمن سال گذشته رقم زدند شرایط را عوض کرد و نگاه بین المللی را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تجلیل از مقاومت مردم فلسطین اظهار داشت: اگر این شرایط محاصره طولانی و کمبود نیازهای اولیه زندگی برای هر ملت دیگری رخ داده بود چه بسا تحمل نمیکردند، اما مردم غزه جانانه مقاومت کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: صهیونیستها در این وقایع بازی افکار عمومی را باختهاند و روایتی را که سالها به مدد رسانههای نظام سلطه منتشر کرده بودند، امروز مورد خدشه واقع شده و اگر تا پیش از این تاریخ را از نیمه روایت میکردند، حالا افکار عمومی درصدد پرسش از اساس ایجاد اسرائیل برآمده و این پرسش را مطرح میکند که اساساً اسرائیل چرا به وجود آمده است.
عمویی در پایان سخنانش با اشاره تعبیر رهبر انقلاب در خصوص اینکه "ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم" اظهار داشت: دنیا در مرحله گذار است و این حقیقتی است که بسیاری بر آن تاکید کردهاند. حتی بایدن چندی پیش به زلنسکی گفت در یکی دو سال آینده وقایعی رخ میدهد که مسیر ۵۰، ۶۰ سال آینده را تعیین میکند.
قاسم پور: مسئله زنان برای شورای ائتلاف مهم است
در ادامه این نشست نیز، فاطمه قاسم پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) اظهار داشت: انشالله به برکت خون تمام شهدا بویژه شهدای کودک غزه، شاهد محو کامل رژیم غاصب صهیونیستی باشیم.
وی ادامه داد: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از سال ۹۷ برای هم افزایی جریان انقلاب برای فعالیتهای سیاسی شکل گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شورای ائتلاف کمیتههای تخصصی را ایجاد کرده که ذیل این کمیتهها کانونهایی تشکیل شده تا در نسبت با مردم پیشران تشکیلات شورا باشند.
وی تاکید کرد: مسئله زنان برای شورای ائتلاف مهم است.
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