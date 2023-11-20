تمامی آثار آیت الله «میرزای نائینی» چاپ و منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله «میرزا محمدحسین غروی نایینی» بعدازظهر دوشنبه با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست دبیر علمی کنگره بین‌المللی میرزای نائینی و آیت الله میرزا جعفر غروی نائینی نوه علامه نائینی در قم افتتاح و آغاز به کار کرد.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست رئیس کمیته علمی کنگره بین المللی آیت الله میرزای نائینی در این مراسم گفت: کنگره بزرگداشت این عالم ربانی در دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد که یکی از برنامه‌های این بزرگداشت راه اندازی دفتر حفظ و نشر آثار علامه نائینی بوده است.

آیت الله علیدوست گفت: برنامه ریزی شده تا بیش از ۴۰ جلد از آثار علامه نائینی چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

وی ادامه داد: این کمترین کاری است که می‌توان برای نکوداشت مقام علمی علامه نائینی انجام داد و در تلاش هستیم که تمامی آثار آیت الله میرزای نائینی جمع آوری و منتشر شود.

رئیس کمیته علمی کنگره بین المللی آیت الله میرزای نائینی بیان داشت: برگزاری کنگره علامه نائینی در راستای شناساندن این شخصیت برجسته و عالم بزرگ به حوزویان و دانشگاهیان و در جهت تکریم مقام عالم و علم است.

وی گفت: شخصیت علمی و معنوی آیت الله میرزای نائینی والا است و این عالم بزرگ، استاد بسیاری از اساتید حوزه علمیه، عالمان و فضلا بوده است.

آیت الله علیدوست بیان داشت: از تمامی شخصیت‌های حوزوی، محققان و پژوهشگران دعوت می‌کنیم که با دفتر حفظ و نشر آثار علامه میرزای نائینی همکاری داشته باشند.

مدیر دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله میرزا محمدحسین غروی نایینی نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: بزرگان علم و عمل، تمام اندیشه و فکر خود را در میان آثارشان برای نسل پس از خود ثبت کرده و به یادگار گذاشته اند.

تشریح اهمیت راه اندازی دفتر حفظ و نشر آثار علامه نائینی

مرتضی توکلی با بیان اینکه از دست دادن آثار و اندیشه شخصیت‌های برجسته علمی و دینی، خسارت و زیان به شمار می‌رود بیان داشت: نگرانی از بابت از دست رفتن اندیشه‌های حکیمانه علامه میرزای نائینی سبب شد تا علاقمندان به آن عالم ربانی که بیانش در حقیقت مجرای چشمه‌های حکمت بوده، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله میرزا محمد حسین غروی نایینی را تأسیس کنند تا از این طریق آثار ایشان حفظ و حراست شود.

توکلی افزود: دفتر حفظ و نشر آثار علامه میرزای نائینی از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است که جمع آوری کامل آثار این عالم بزرگ از جمله آنان است تا این آثار محفوظ بماند و در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

وی عنوان داشت: با راه اندازی دفتر حفظ آثار این عالم بزرگ از انتساب مطالبی که از ایشان نبوده جلوگیری می‌شود.

مدیر دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله میرزای نائینی اضافه کرد: با راه اندازی این دفتر همکاری و هم‌اندیشی در جهت تولید و انتشار سایر اندیشه‌های علمی و سیاسی علامه نائینی در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور دنبال خواهد شد.

وی اضافه کرد: دوستداران علامه می‌توانند مطالب مستند و مورد تأیید از سوی دفتر حفظ آثار و نشر علامه نائینی را دنبال کرده و به سایر مطالب و شایعات که فاقد منبع معتبر است به خصوص در فضای مجازی، توجه نکنند و راه را برای افرادی که قصد سواستفاده دارند ببندند.

توکلی بیان داشت: دفتر حفظ و نشر آثار علامه نائینی با بهره‌گیری از آرشیو غنی و ارتباط با نزدیکان و شخصیت‌هایی که سال‌ها از محضر شاگردان آن عالم بزرگ بهره برده‌اند، سعی در تولید آثاری مستند و قابل اطمینان دارد.