به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد فرخ‌فال ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به جایگاه علمی و سیاسی میرزای نایینی، اظهار کرد: این فقیه مجاهد از چهره‌های اثرگذار جهان اسلام در دوره‌ای بود که استعمار انگلیس بر فضای سیاسی منطقه سایه افکنده بود و توانست با رویکردی عقلانی و دینی، تقابل ارزش‌های اسلامی با سیاست‌های استعماری را تبیین کند.

وی افزود: میرزای نایینی در دوران تبعید از عراق، یک سال در ایران اقامت داشت و در همین دوره کوتاه، زمینه‌ساز تحولی فکری و سیاسی در حوزه علمیه قم شد و مبانی جدیدی را برای پیوند میان دیانت و سیاست پایه‌گذاری کرد.

دبیرکل کنگره بین‌المللی میرزای نایینی تصریح کرد: در اندیشه این عالم برجسته، دین و سیاست دو روی یک حقیقت واحد هستند و جدایی این دو سبب تضعیف امت اسلامی و گسست در هویت دینی می‌شود.

فرخ‌فال ادامه داد: بر اساس دیدگاه سیاسی میرزای نایینی، در عصر غیبت، اداره جامعه اسلامی باید در اختیار فقیه اصلح باشد؛ فقیهی که بتواند از عزت، استقلال و هویت دینی جامعه اسلامی صیانت کند و در نبود او، شایسته‌ترین افراد نزدیک به چنین فقیهی وظیفه حکمرانی را عهده‌دار شوند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بین‌المللی میرزای نایینی، گفت: این کنگره در دو بخش برگزار می‌شود که بخش نخست آن در تاریخ اول آبان‌ماه در قم و بخش دوم ششم آذرماه در نجف با حضور علمای دو کشور ایران و عراق خواهد بود؛ همچنین مراسم اختتامیه نیز هشتم آذرماه در شهر مقدس کربلا و سوم آبان‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

فرخ‌فال با بیان اینکه این کنگره با استقبال جامعه علمی روبه‌رو شده است، اظهار کرد: تاکنون ۲۰۰ مقاله علمی در موضوعات فقه، اصول، کلام و اندیشه سیاسی میرزای نایینی به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این میان ۷۰ مقاله برگزیده انتخاب شده و در پنج جلد تدوین و منتشر می‌شود.

دبیرکل کنگره بین‌المللی میرزای نایینی تأکید کرد: علاوه بر مجموعه مقالات، ۴۰ جلد از تقریرات و آثار اندیشه‌ای این فقیه بزرگ آماده چاپ شده و ۴۱ موسوعه از آثار وی نیز با نظارت فرزندان ایشان و آیت‌الله رضا استادی، در نخستین روز آبان‌ماه در قم رونمایی خواهد شد.