شمار شهدای خبرنگار جنگ غزه به ۶۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که سلسله جنایات هدفمند رژیم صهیونیستی علیه اصحاب رسانه در جریان جنگ غزه از هفتم اکتبر گذشته همچنان ادامه دارد و تعداد آنها به ۶۲ نفر رسیده است.

«آیات الخضور» خبرنگار فلسطینی در خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال نوار غزه بر اثر بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

طی ساعات اخیر این دومین خبرنگار است که در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت می‌رسد.

این دفتر افزود: ترور خبرنگاران با هدف خاموش کردن صدای حقیقتی است که اشغالگران و کشتارهای مداوم آنها در نوار غزه را برملا می‌کنند.