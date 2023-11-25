اوکراین نیاز به سه «پیروزی» مهم در عرصه خارجی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین اعلام کرد که اوکراین نیاز به سه «پیروزی» کلیدی در عرصه خارجی دارد.
به گفته زلنسکی، تصویب بستههای کمک نظامی بزرگ در کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین آغاز رسمی مذاکرات پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا.
رییسجمهور اوکراین همچنین اخراج چهار معاون فرمانده گارد ملی را اعلام کرد، اما هیچ دلیلی برای برکناری آنها ارائه نکرد. زلنسکی و سایر مقامات اوکراینی پیش از این اعلام کرده بودند که «عملیات ارتش را کارآمدتر و پاسخگوتر به نیازهای نظامیان کنند.»
زلنسکی هفته پیش نیز پس از عزل «تِتیانا اوستاشچنکو» فرمانده نیروهای پزشکی نیروهای مسلح اوکراین فرمانده نیروهای پزشکی ارتش این کشور خواستار «تغییرات عملیاتی سریع» در فعالیتهای ارتش اوکراین شد.
زلنسکی این اظهارات را در جریان دیدار با «رستم عمروف» بیان کرد؛ در این دیدار وزیر دفاع اوکراین گزارشی را درباره وضعیت کلی نبرد با روسیه و شرایط ضدحمله در شرق و جنوب به زلنسکی داد. وی پس از دیدار با وزیر دفاع گفت: در جلسه امروز با وزیر دفاع اولویتها را تعیین کردیم. زمان کمی برای حصول نتایج باقی مانده است. اقدام سریع برای تغییرات آینده لازم است.
وی دراینباره افزود: «دلیل این کار واضح است. همانطور که بارها در جامعه، به ویژه در میان پزشکان جنگی، تأکید شده است، ما به تغییرات اساسی در حمایت پزشکی از سربازان خود نیاز داریم.»
ضدحملات ارتش اوکراین که ماهها مقامات و رسانههای غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نمیدهد.
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