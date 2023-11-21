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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

امیر قلعه نویی:

بازیکنان تیم ملی نیمه دوم در زمین راه رفتند/ یک رکوردم از بین رفت

بازیکنان تیم ملی نیمه دوم در زمین راه رفتند/ یک رکوردم از بین رفت

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به دلایل تساوی تیمش برابر ازبکستان در شرایطی که از حریف پیش بودند، گفت: بازیکنانم فکر کردند کار در نیمه اول تمام شده و در نیمه دوم در زمین راه رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از تساوی ۲ به ۲ تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: به فوتبال آسیا در بخش جام جهانی و همچنین به تیم ملی فوتبال ازبکستان و کاتانچ تبریک می گویم. بازی بسیار زیبایی بود و تماشاگران از دیدن آن لذت بردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: از نظر من بازی خوبی از لحاظ کیفیت و گل‌های زده بود. بازیکنان تیم ملی ایران در نیمه دوم فکر کردند کار تمام شده و فوتبال را یک نیمه دیدند. ما در زمین راه رفتیم اما ازبک ها با قلب خودشان گل زدند.

قلعه نویی ادامه داد: فوتبال مثل زندگی است. اول تنبیه می کند سپس درسش را می دهد. ما از این بازی درس بزرگی برای جام ملت های آسیا گرفتیم که اسم ها در زمین بازی نمی کنند بلکه تیمی که در زمین بازی کند می تواند نتیجه بگیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ازبکستانی مبنی بر این که شما در دو برهه زمانی سرمربی تیم ملی ایران بودید. کدام تیم قویتر بود تاکید کرد: هر دو بار شرایط تیم ملی ایران از نظر بازیکن خیلی خوب بود.

قلعه نویی در پاسخ به این که آیا شما تاکتیک های کارلوس کی روش را ادامه می دهید یا با امضای خودتان کار را پیش می برید گفت: کی روش مربی بسیار بزرگی است و برای فوتبال ما خیلی زحمت کشیده است. این سوال برای من که ۲۲ سال است مربیگری می کنم زیاد جالب نیست. من هم دو بار مربی تیم ملی بودم و کلی در ایران جام دارم. در زمان فوتبال بازی کردنم قهرمان آسیا شدم و بازیکن تیم ملی ایران بودم.

سرمربی تیم ملی ایران که از مطرح شدن این پرسش ناراحت بود ادامه داد: من سوال شما را فنی جواب می دهم. تمام آنهایی که سبک فوتبال من را می شناسند می دانند فلسفه بازی هجومی را دارم و این در آمار جاهایی که مربیگری می کردم موجود است.

امیر قلعه نویی ادامه داد: جزو مربیانی هستم که گل زده زیادی داشتم یا رقابت آقای گلی برای بازیکنانی بود که در تیم های من حضور داشتند. در این زمان کوتاه تا شروع جام ملت های آسیا باید با همین بازیکنان پیش برویم. بازیکنان تیم ملی ایران از زمانی که من آمدم با کیفیت بالایی بازی می کنند. اگر می بردیم دهمین برد متوالی ام بود. یک رکورد من شکست و نتوانستم به آن برسم.

کد مطلب 5946519
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 1
      پاسخ
      تبريك به فدراسيون فوتبال ايران كه مربي كار بلد ندارد و مطمئن اين تيم نتيجه نخواهد گرفت . مربي وطني كه از علم روز فوتبال بي بهره هست . البته تمام مربيان وطني از علم روز فوتبال عقب هستند.
    • ايراني IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 1
      پاسخ
      تبريك به فدراسيون فوتبال ايران كه مربي وطني فاقد علم روز بوده و اين نتيجه رقم خورده و مطمئن اين تيم با اين مربي نتيجه نخواهد گرفت.البته تمام مربيان وطني از علم روز فوتبال بي بهره هستند.
    • دانیال IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      به نظر شما عملکرد ضعیف تیم ملی در نیمه دوم به دلیل افت قدرت بدنی بچه ها بود یا به دلیل مسائل فنی؟ویا اصلا مغرور شدن و دست کم گرفتن تیم حریف بود کدام یک؟؟؟
    • اصفهانی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 2
      پاسخ
      هر کسی می‌خواهد قلعه‌نویی را تخطئه کند، باید سواد فوتبالیش اقلا یک صدم ایشان باشد. آقای قلعه‌نویی، یحیی گل محمدی، فرهاد مجیدی، نکونام و ربیعی بهترین مربیان مملکت هستند. در بین این‌ها، خداییش قلعه‌نویی سرآمد است. من ترجیح می‌دهم سرمربی ایرانی باشد و برای ایران بماند.
    • اصفهانی IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 2
      پاسخ
      ازبک‌ها، در یک جو احساسی بازی را مساوی کردند و بازی فنی را ایران برد. مساوی هم به معنی باخت میزبان است. من در جهنمشان بازی کردیم و مساوی کردیم، ازبک‌ها بعدا باید به جهنم آزادی و ببینم می‌توانند مساوی کنند؟
    • آشنا IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه یکی از نقطه ضعفهای تیم های ایرانی اینست که وقتی تیم جلو است دیگر خود را برنده بازی میداند.

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