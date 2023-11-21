بازیکنان تیم ملی نیمه دوم در زمین راه رفتند/ یک رکوردم از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از تساوی ۲ به ۲ تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: به فوتبال آسیا در بخش جام جهانی و همچنین به تیم ملی فوتبال ازبکستان و کاتانچ تبریک می گویم. بازی بسیار زیبایی بود و تماشاگران از دیدن آن لذت بردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: از نظر من بازی خوبی از لحاظ کیفیت و گل‌های زده بود. بازیکنان تیم ملی ایران در نیمه دوم فکر کردند کار تمام شده و فوتبال را یک نیمه دیدند. ما در زمین راه رفتیم اما ازبک ها با قلب خودشان گل زدند.

قلعه نویی ادامه داد: فوتبال مثل زندگی است. اول تنبیه می کند سپس درسش را می دهد. ما از این بازی درس بزرگی برای جام ملت های آسیا گرفتیم که اسم ها در زمین بازی نمی کنند بلکه تیمی که در زمین بازی کند می تواند نتیجه بگیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ازبکستانی مبنی بر این که شما در دو برهه زمانی سرمربی تیم ملی ایران بودید. کدام تیم قویتر بود تاکید کرد: هر دو بار شرایط تیم ملی ایران از نظر بازیکن خیلی خوب بود.

قلعه نویی در پاسخ به این که آیا شما تاکتیک های کارلوس کی روش را ادامه می دهید یا با امضای خودتان کار را پیش می برید گفت: کی روش مربی بسیار بزرگی است و برای فوتبال ما خیلی زحمت کشیده است. این سوال برای من که ۲۲ سال است مربیگری می کنم زیاد جالب نیست. من هم دو بار مربی تیم ملی بودم و کلی در ایران جام دارم. در زمان فوتبال بازی کردنم قهرمان آسیا شدم و بازیکن تیم ملی ایران بودم.

سرمربی تیم ملی ایران که از مطرح شدن این پرسش ناراحت بود ادامه داد: من سوال شما را فنی جواب می دهم. تمام آنهایی که سبک فوتبال من را می شناسند می دانند فلسفه بازی هجومی را دارم و این در آمار جاهایی که مربیگری می کردم موجود است.

امیر قلعه نویی ادامه داد: جزو مربیانی هستم که گل زده زیادی داشتم یا رقابت آقای گلی برای بازیکنانی بود که در تیم های من حضور داشتند. در این زمان کوتاه تا شروع جام ملت های آسیا باید با همین بازیکنان پیش برویم. بازیکنان تیم ملی ایران از زمانی که من آمدم با کیفیت بالایی بازی می کنند. اگر می بردیم دهمین برد متوالی ام بود. یک رکورد من شکست و نتوانستم به آن برسم.