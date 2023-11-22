ولی جهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ میراث فرهنگی یکی از اولویت‌های این اداره کل بوده و خط قرمز این سازمان است و با قاچاقچیان و تجاوزگران به آثار تاریخی و فرهنگی برخورد جدی می‌شود.

وی از دستگیری ۵۱ نفر از قاچاقچیان اموال فرهنگی در رودسر خبر داد و افزود: با توجه به بازدیدها و بررسی‌های میدانی که پایگاه حفاظتی طول لات با همکاری فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان رودسر انجام دادند در طی این ۸ ماه ۵۱ نفر از قاچاقچیان اموال فرهنگی تاریخی در مناطق مختلف شهرستان رودسر به ویژه در منطقه اشکور جهت تحصیل اشیا دستگیر شدند و تحویل مقامات قضایی دادند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به مطلب فوق اضافه کرد: از این ۵۱ نفر ۲۸ دستگاه فلزیاب و تعداد زیادی بیل و کلنگ و ابزارآلات مربوط به حفاری به ویژه لب تاب و تبلت کشف و ضبط شدند و تحویل مقامات قضایی شد.

جهانی با بیان اینکه ۸۵ درصد دستگیرشدگان غیر بومی هستند، گفت: این افراد به ویژه از استان‌های همجوار بویژه قزوین و تهران بوده که سیر مراحل پرونده این افراد در محافل قضایی در دست بررسی است حدوداً ۱۵ درصد افرادی که دستگیر شدند افراد بومی محلی هستند.

وی ادامه داد: افراد غیر بومی با توجه به اینکه آشنایی کامل با منطقه ندارند وقتی ورود می‌کنند و دستبرد به آثار تاریخی می‌زنند معمولاً در این راه دستگیر می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با بیان اینکه هر گونه حفاری غیر مجاز در مناطق باستانی یا غیر باستانی به جرم تحصیل اشیا جرم محسوب می‌شوند و مجرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس ماده قانون ۵۵۸ و ۵۵۷ هرگونه تخریب و آسیب به محوطه‌ها بناهای تاریخی جرم محسوب شده مجرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد از بومیان منطقه و مردم گیلان انتظار داریم با هر گونه مشاهده حفاری غیر مجاز مراتب را به مراجع ذیربط گزارش دهند.