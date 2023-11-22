رشد ۲۵۵۹ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل تا به این لحظه توانسته رشد ضعیف ۲۵۵۹ واحدی را تجربه کند.
در ۲ ساعت و ۳۶ دقیقهای که از بازار میگذرد ارزش معاملات خرد عدد ۲,۹۲۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز ۸۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام میگردد.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوقها است. خروج نقدینگی از این صندوق میتواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۱۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوقها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صفهای خرید ۲۴۲ میلیارد تومان است که کاهش ۲۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان میدهد.همچنین ارزش صفهای فروش هم با کاهش ۱۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۲۵۹ میلیارد تومان قرار دارد.
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