سهم ۱۸ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده ظهر امروز در جلسه بررسی موضوعات بودجهای سازمان جهاد کشاورزی استان در محل این سازمان، اظهار کرد: تکمیل و اتمام پروژههای بالای ۸۰ درصد در حوزه کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش صنایع تبدیلی و فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را از جمله ضروریات توسعه این بخش عنوان کرد.
وی همچنین بر لزوم فراهم ساختن امکانات لازم برای مشارکت بخش دانش بنیان در ارتقای شاخصهای فرآیند تولید محصولات کشاورزی و تبدیل آن به محصول با نام و نشان در بازار فروش تاکید کرد.
فتحزاده، شاخص سازی فعالیتهای دستگاههای اجرایی و تناسب سازی آن با شاخصهای بهرهوری، پیگیری اهداف اسناد بالا دستی، ارتقای شاخصهای سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده استان را مهمترین برنامههای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بخش کشاورزی برشمرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای توسعه فعالیت کشاورزی با تعیین شاخصهای بهره وری در این بخش تاکید کرد.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: در سال ۱۴۰۳ توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بر اساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد خواهد بود.
در ابتدای جلسه اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در بخشهای زراعی، باغی و دامی بر ضرورت توسعه کشتهای گلخانهای، احداث و توسعه کانال آبی جهت مدیریت بهینه منابع و ارتقای شاخصهای بهره وری با بهره گیری از فناوریهای مرتبط با بخشهای مختلف کشاورزی تاکید کرد.
