به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهرزاد صبح پنجشنبه در نخستین یادواره شهدای اصناف شهرستان لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: بی شک تاریخ زرین کشور ما توسط شهدای که با نثار جان خود از کشور دفاع کردند نوشته شده است.

فرمانده سپاه لنگرود بر لزوم تبیین ویژگی‌های اخلاقی شهدا برای نسل جوان تاکید کرد، افزود: فرهنگ، منش و افکار شهدا را باید به نسل امروز انتقال داد.

وی ادامه داد: شهدای هشت سال دفاع مقدس با تاسی از سیره امام حسین (ع) از تمام دلبستگی‌ها و تعلقات دنیوی خود گذشتند و با پیروی از ولی فقیه زمان خود جاودانه شدند و امروز شاهد هستیم دستاوردهای آنان همچنان عامل پیشرفت کشور و پیروزی بر توطئه دشمنان است.

فرمانده سپاه لنگرود تصریح کرد: ترویج ارزش‌هایی که در وصایای شهیدان به آنها پرداخته شده است، یکی از مؤثرترین گام‌ها در راستای تحقق جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری است.

سرهنگ مهرزاد اضافه کرد: امروز صندلی مدیریت امانتی در دست مسؤولان است امید است از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنند.