گتوند از زمان بهره برداری تاکنون ۱۸ سیلاب را مهار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نادران مدیر اجرایی سد و نیروگاه گتوند در حاشیه بازدید از سد گتوند در جمع خبرنگاران گفت: سد و نیروگاه گتوند از ابتدای بهره برداری تاکنون ۱۱۲ میلیارد متر مکعب آب را کنترل کرده و ۱۲ میلیارد متر مکعب آورد سالانه دارد.

به گفته نادران این سد سالانه ۵.۱ میلیارد متر مکعب آب را در خود ذخیره می‌کند و ذخیره آبی این سد امسال ۴.۹ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه این سد نقش مهمی در تأمین برق پایدار داشته است خاطر نشان کرد: گتوند با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی نقش مهمی در سیکل شبکه برق کشور داشته است.

به گفته مدیر اجرایی سد و نیروگاه گتوند از زمان احداث تاکنون ۱۸ سیلاب را جلوگیری و مهار کرده است.

نادران اضافه کرد: دبی رود کارون را در حال حاضر به طور متوسط ۲۵۰ میلیون متر مکعب و در تابستان ۷۰۰ متر مکعب بر ثانیه است و ارتفاع سد ۱۸۲ متر، طول تاج ۷۶۰ متر و حجم بدنه ۳۱ میلیون متر مکعب است. ضمن آنکه این سد نشت آبی بسیار کمی دارد که به ۱۲۰ لیتر بر ثانیه هم نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در سال آبی امسال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مگاوات ساعت برق تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد افزایش یافته است.

نادران حجم آب سد را ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: حجم آب سد نسبت به ۱۴۰۱، ۶۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر اجرایی سد و نیروگاه گتوند اضافه کرد: نیروگاه از سال ۹۱ تاکنون ۲۹ میلیون و ۸۷۰ هزار مگاوات انرژی برقابی تولید کرده است.

نادران با اشاره به اینکه سد دز طی ۶۰ سال از زمان احداث ۱.۵ میلیارد متر مکعب رسوب داشته و نصف گتوند تولید برق دارد، خاطر نشان کرد: پیش بینی شده سد گتوند طی ۱۰۰ سال ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسوب داشته باشد.

به گفته وی؛ EC آب سد ۸۰۰ واحد است اما آلاینده‌هایی مثل مزارع غیرمجاز پرورش ماهی میزان EC را به ۱۷۰۰ و یا پساب صنعتی به ۱۲۵۰ و یا اینکه فاضلاب کشت و صنعت کارون ۳۴۰ واحد میزان EC را افزایش می‌دهد.

نادران سهم آلایندگی خروجی آب سد از فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی را هر یک به ترتیب ۲۷، ۱۳ و ۶۰ درصد عنوان کرد.

مدیر اجرایی سد و نیروگاه گتوند گفت: اکنون که ۱۲ سال از آبگیری سد می‌گذرد و تمام شرط و شروط هویدا شده است، بسیاری مطرح می‌کردند که سه ماه پس از آبگیری همه دریاچه و خروجی آب از گتوند شور می‌شود. اکنون ۱۲ سال گذشته هر کس بخواهد خروجی آب سد را می‌تواند اندازه و راستی آزمایی کند.