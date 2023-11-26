توزیع ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی در مدارس عشایری

احمد سعیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ما در سازمان بسیج عشایری بیش از ۳ هزار ۵۰۰ برنامه در بین رویکرد کلان سازمان بسیج مستضعفین، جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امیدآفرینی در رده‌های مقاومت بسیج در دستور کار داریم.

وی افزود: در عرصه‌های مختلف خدمات رسانی، خدمات دهی، حضور گروهای جهادی تخصصی دامپزشکی در عرصه‌های فرهنگی با برگزاری یادواره‌های شهدای عشایر، برگزاری مسابقات ورزش‌های بومی و محلی عشایر، برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، ایجاد خیمه‌های عشایری با موضوع جهاد تبیین و روشنگری، حضور سازمان یافته بسیجیان عشایر در نماز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد.

سعیدی بیان داشت: توزیع کمک‌های مومنانه لوازم تحریر بر پایه میز خدمت در مناطق عشایری با حضور سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با هدف رفع مشکلات عشایر، برگزاری همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی و همایش‌هایی تحت عنوان زنان نقش آفرین عشایر در اقتصاد خانوار از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

وی گفت: امروز در استان فارس رزمایش جهادی تخصصی دامپزشکی با مشارکت اداره کل دامپزشکی و اداره کل امور عشایر و بسیج سازندگی در حال برگزاری است.

مسئول سازمان بسیج عشایری افزود: بیش از ۳۳۰ نفر دامپزشک در قالب یکصد و ۱۰ تیم گروه‌های جهادی دامپزشکی در مناطق عشایر نشین استان برای واکسیناسیون دام عشایر، سم‌پاشی آغل دام عشایر، مشاوره و آمورش به دام داران حضور دارند.

وی گفت: بیش از یکصد و ۵۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی با مشارکت آموزش پرورش عشایر، بسیج سازندگی، خیرین و ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان فارس امروز در مدارس عشایر در حل توزیع است.