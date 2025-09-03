  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

توزیع ۱۲۰ تانکر آب بین عشایر کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۱۲۰ تانکر آب بین عشایر این استان خبر داد.

سرهنگ سعد الله خیزات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تنش آبی در سال جاری و حمایت از عشایر به همت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی و ناحیه بسیج عشایر ۱۲۰ تانکر بین عشایر توزیع شد.

وی یکی دیگر از خدمات به عشایر را برپایی میز خدمت عنوان کرد و ادامه داد: در این میز خدمت‌ها مشکلات عشایر با حضور برخی ادارات زی ربط بررسی شد.

فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: راه اندازی گشت‌های رضویون برای ایجاد امنیت عشایر از دیگر اقدامات سپاه است.

سرهنگ خیزات اعزام گروه‌های جهادی در زمینه بهداشت و درمان، فرهنگی، دامپزشکی و توزیع بسته‌های معیشتی را از دیگر خدمات سپاه به عشایر استان برشمرد.

کد خبر 6579042

