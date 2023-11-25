همایون شجریان به کانادا می رود/ برگزاری کنسرت با آهنگساز پیشکسوت

به گزارش خبرنگار مهر، دور تازه کنسرت های بین المللی همایون شجریان از اواسط دی ماه سال جاری در شهرهای مختلف کشور کانادا برگزار می شود. در این کنسرت ها که با همراهی انوشیروان روحانی آهنگساز و نوازنده با سابقه موسیقی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت، ارکستر سیاوش گروه نوازندگان را تشکیل می دهند.

وی چندی پیش بود که همراه با انوشیروان روحانی تصنیف «سرنوشت» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

بلیت فروشی کنسرت های کانادا همایون شجریان از روز یکشنبه بیست و ششم نوامبر (نوزدهم آذر ماه) آغاز می شود. این در حالی است که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته وی روز چهارم دی ماه در مونترال، روز ششم دی ماه در تورنتو و روز سیزدهم دی ماه در ونکوور کنسرت های خود را برگزار خواهد کرد.

همایون شجریان که طی ماه های گذشته عمده فعالیت های خود را معطوف به برگزاری کنسرت در کشورهای خارجی کرده است، تا به امروز در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی به اجرای برنامه پرداخته است.