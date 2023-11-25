به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح انجمن خیرین میراث فرهنگی عصر امروز برگزار شد. در این برنامه عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گفت: میراث فرهنگی بزرگترین و جدی ترین عامل برای انسجام ملی این و امروز بیش از هر زمان به وحدت ملی نیاز داریم توانسته‌ایم در حوزه میراث فرهنگی دو قطبی‌هایی شکل داده بودند وقتی در مجلس از داریوش نام بردم. برخی از نمایندگان گفتند ما تا الان نمی‌دانستیم و گرفتار دو قطبی بودیم و فکر می‌کردیم اگر درباره ایران باستان حرف بزنیم یک جا گیر کردیم.

وی گفت: داریوش در کتیبه‌ای که در گنجنامه دارد می‌گوید به نام خداوندی که شادی را آفرید. یکی از گمشده‌های ما بعد از انقلاب، مسئله شادی است. بی توجهی و نبود اعتبارات و کمبودها برای حفظ میراث فرهنگی زیاد است. بودجه‌هایی که به ما می‌دهند می‌شود روزی ۳۰۰ تومان که پول یک کارگر ساده نیست. امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی است. از این مقدار هیچی دست وزارت میراث فرهنگی را نگرفته است. سال تمام شد. باید راه حل پیدا کرد.

وی ادامه داد: جلوی چشم ما میراث تمدنی در حال از بین رفتن است. در دو سال اخیر به ۱۹۰ شهر و تعداد زیادی روستا رفته‌ام. در برخی از شهرها ۲۰ اثر تاریخی وجود دارد وقتی به آنجا می‌رویم می‌بینیم بخشی از مشکلات حل می‌شود چون بانی دارد. این افراد معمولاً گرفتار دستگاه‌ها هستند در حالی که می‌شود با حمایت آنها میراث را نجات داد.

وی گفت: در محل با وزرا و مسئولان مربوطه صحبت می‌کنیم همان جا خیلی از مشکلات حل می‌شود. رئیس اوقاف خیلی وقت‌ها همان جا به کمک می‌آید.

ضرغامی گفت: مردم باید پای کار بیایند تا میراث فرهنگی حفظ شود. هر کجا می‌روم این مشکلات هست وضع ما نیست به خیلی از کشورها به لحاظ میراث فرهنگی بهتر است. به خصوص دانش مرمت در ایران بالاست. ۵۰ سال است که مرمتگر گنبد سلطانیه با ۷۰ سال سن، روی سقف و داربستها می‌رود و دائم مرمت می‌کند من دست او را بوسیدم.

وی ادامه داد: می‌توانیم در این برنامه اولین کسی باشیم که برای حفظ میراث فرهنگی اولین قدم را برداریم. آنقدر نظام اداری ما فشل و عقب مانده است که مثل بختک می‌ماند. این را آقای رئیسی هم می‌داند. یک سال طول کشیده تا انجمن میراث فرهنگی تشکیل شود.

ضرغامی گفت: رئیس‌جمهور در موزه ملی به ما گفت گردشگرانی که به ایران می آیند هر کدام رفتار و فرهنگ خودشان را دارند برنامه ریزی کنید و اینها را درک کنید حتماً اجبار نکنید که یک جور خاصی باشند.

ضرغامی در ادامه صحبت‌هایش به گفتگو با همسرش اشاره کرد و گفت: من با صحبتی که داشتم گفتم برای میراث فرهنگی ده میلیون تومان هزینه می‌کنم. همسرم گفت آیا با این پول میراث فرهنگی کشور را نجات می‌دهی؟

در این برنامه سیروس مقدم کارگردان سینما و تلویزیون گفت: من برای ساخت مستندی به شهرهای ایران رفته‌ام و دیدم که خیلی از هنرهای صنایع دستی ما وضعیت خوبی ندارند. کسانی که هنرهای خوبی دارند زمینه انتقال تجربه را ندارند. خواهش من این است که جمع خیرین، به هنرهای دستی نیز توجه کنند و جوانان را به این هنرها علاقه مند کنیم.

وی گفت: این میراث از گذشته به ما رسیده است و ما وظیفه داریم که آن را به نسل بعد تحویل دهیم با سیستم‌های بروکراسی و منابع مالی محدود، این کار نشدنی است بنابراین باید به این حوزه کمک کرد.

در ادامه علیرضا یونچی کارشناس کارآفرین پروژه‌ای را پیشنهاد کرد و گفت: احیای بقاع متبرکه از دست من بر می‌آید اجازه دهید با توجه به اینکه یک میلیون اثر تاریخی در سطح کشور داریم در هر استانی برای آثار تاریخی ۸۷ نگهبان بزاریم، از همین جا اعلام می‌کنم به عنوان متولی بقاع متبرکه و نگهبان وقت می‌گذارم برای میراث فرهنگی کشور، ما امانت دار خوبی هستیم و نگهبان آثار خواهیم بود.

یونچی تصریح کرد: اگر موافق هستید با این کار و نگهبانی آثار تاریخی که امانتی در دستان ماست از یک میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان با تنفس شش ماهه به همه علاقه‌مندان حفظ آثار می‌دهیم.