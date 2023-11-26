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۵ آذر ۱۴۰۲، ۶:۵۱

محمدی مطرح کرد؛

سهمیه شیرخشک به کدام داروخانه‌ها تعلق نمی گیرد

سهمیه شیرخشک به کدام داروخانه‌ها تعلق نمی گیرد

رییس سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه‌هایی که ثبت شیرخشک در سامانه تیتک را انجام ندهند، سهمیه تعلق نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی افزود: به علت تحریم‌های ظالمانه در ماه‌های ابتدایی سال برای انتقال ارز مورد نیاز به ذی نفعان مشکل داشتیم و همین موضوع باعث شد چند ماه در تأمین شیرخشک با مشکل مواجه شویم، اما اکنون با دو برابر شدن تولید به شرایط پایدار رسیده ایم و در همین ماه در بازار شاهد اثر آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ثبت شیرخشک در سامانه تیتک از ۲۰ مهر الزامی شده است، گفت: با روند جدید تأمین شیرخشک و ثبت در سامانه، مردم دیگر مشکلی برای تأمین شیرخشک نخواهند داشت و امیدواریم در سطح عرضه هم شاهد آن باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید به الزام همه داروخانه‌ها برای ثبت عرضه شیرخشک در سامانه تیتک، افزود: بیشتر داروخانه‌ها ثبت در سامانه را انجام می‌دهند و به داروخانه‌هایی که ثبت را انجام ندهند، شیرخشک اختصاص نخواهد یافت.

کد مطلب 5949905
حبیب احسنی پور

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