به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان ملل اعلام کرده است که روز گذشته ۶۱ کامیون حامل کمکهای پزشکی، غذایی و بستههای آب محمولههای خود را در شمال نوار غزه تخلیه کردهاند.
این در حالی است که بر اساس توافق صورت گرفته میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی قرار بود روزانه ۲۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد نوار غزه شود اما تاکنون ۲۴۸ کامیون به این منطقه وارد شده است.
دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل (اوچا) با صدور بیانیهای اعلام کرد که تاکنون ۱۱ خودروی اورژانس و یک تخت پزشکی مسطح برای بیمارستان شفای غزه که توسط اشغالگران صهیونیست محاصره و تخریب شد، دریافت شده است.
خبرنگار شبکه المیادین در غزه اعلام کرد که ساکنان این باریکه شدیداً به دریافت کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. آنها همچنین به تجهیزات مخصوص برای آواربرداری نیازمند هستند.
وی تصریح کرد: تعداد کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه که وارد نوار غزه شدهاند ناکافی هستند.
گردانهای قسام روز گذشته اعلام کرده بود به دلیل عدم پایبندی اشغالگران به مواد توافق آتشبس موقت در خصوص ورود کامیونهای حامل کمک به شمال نوار غزه و عدم پایبندی دشمن به معیارهای مورد توافق جهت آزادی اسیران تصمیم گرفته که تحویل گروه دوم اسیران صهیونیست با تأخیر انجام شود.
کمی پیشتر نیز قدوره فارس رئیس کمیته اسیران و آزادگان فلسطین در سخنانی اعلام کرد که بر اساس متن توافق آتشبس موقت، اسیران باید بر اساس بیشترین سابقه اسارت آزاد شوند، اما رژیم صهیونیستی به این موضوع پایبند نبوده است.
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