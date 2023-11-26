به گزارش خبرگزاری مهر، علی واحد اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان مشگین‌شهر میزبان ۲ شهید گمنام خواهد بود.

وی افزود: شهدای گمنام پس از تحویل در فرودگاه اردبیل و تشییع پیکرهای مطهر در مرکز استان در شهرهای فخرآباد و قصابه مشگین‌شهر خاکسپاری خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل بیان کرد: در اجرای مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام از ظرفیت خادمان شهدا استفاده خواهد شد.

واحد خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسه هماهنگی، برنامه‌ها، مراسم، زمان، مکان تشییع و دفن پیکر این ۲ شهید مطهر به‌زودی اعلام خواهد شد.