به گزارش خبرگزاری مهر، علی واحد اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان مشگینشهر میزبان ۲ شهید گمنام خواهد بود.
وی افزود: شهدای گمنام پس از تحویل در فرودگاه اردبیل و تشییع پیکرهای مطهر در مرکز استان در شهرهای فخرآباد و قصابه مشگینشهر خاکسپاری خواهند شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل بیان کرد: در اجرای مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام از ظرفیت خادمان شهدا استفاده خواهد شد.
واحد خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسه هماهنگی، برنامهها، مراسم، زمان، مکان تشییع و دفن پیکر این ۲ شهید مطهر بهزودی اعلام خواهد شد.
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